Publié le 25/03/2026

Je vous présente aujourd'hui dans sonar Grand eugène et leurs nouveau projet "deux places au cimetière" sorti le 20 mars 2026.Grand eugène est un duo québecois,composé de Melyssa Lemieux et Jeremy Lachance.Le projet du groupe voit le jour en 2023 avec un premier ep,l'intention est claire:offrir un son indie au sonorité onirique,porté par la voix murmuré de melyssa et des compositions aériennes de Jeremy.Leur musique raconte dans une simplicité réconfortante les prémices des belles recontres et l'incertitude qu'elles provoquent.