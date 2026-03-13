Je vous présente aujourd'hui dans sonar Brent faiyaz et son nouvel album "icon" sorti le 16 février 2026.Christopher brent wood est un chanteur et producteur américain."Icon" se distingue par des productions élegantes melant sonorités contemporaines,textures électroniques et influences rétro.Originaire de Maryland,Brent faiyaz s'impose progressivement comme l'une des voix les plus influentes du R'n'B moderne.Révélé au grand public grace a son timbre de voix singulier et a son écriture introspective,il a marqué les esprits avec Sonder en 201è,avant de confirmer son statut avec Wasteland en 2022.

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