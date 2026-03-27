Sonar sur "really really" de Bellboy!

Bellboy le duo qui n'arrete pas de nous surprendre!
Je vous présente aujourd'hui dans sonar le duo Bellboy et leur tout nouveau projet "really really" sorti le 13 mars 2026.Bellboy est un duo rennais de musique expérimental ou se melent éléctronique,guitare acoustique et arrangements innatendus.Leurs musique voyagent a travers les souvenirs:leur enfance ou encore de simples moments passés ensemble a regarder le temps qui fuit.Ils voient leurs musiques comme une perpétuelle recherche,explorant de nombreux styles.