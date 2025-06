Men I Trust sort un second album cette année : "Equus Caballus"

"Equus Caballus" c'est un deuxième chapitre cette année pour Men I Trust, trio de dream-pop de Montréal : le groupe a sorti un album en mars dernier, "Equus Asinus", nom latin de l'âne. Un album plus acoustique que leurs projets précédents, mais toujours doux et rêveur.

Le groupe file la métaphore entreprise avec le titre de l'album précédent en empruntant son nom scientifique à un autre équidé pour ce nouvel opus, "Equus Caballus", littéralement "cheval" en latin. L'album se place ainsi dans une continuité évidente d'"Equus Asinus", tout aussi rêveur mais sensiblement plus rythmé et synthétique.

C'est un ensemble très ambiant, très cohérent dans son déroulé et sa tonalité générale funky, ses sonorités synthétiques 80s, parfois inspiré aussi de la new-wave avec un titre comme "Carried Away" qui m'évoque un peu "I Follow You" de Melody Echo Chamber, en plus folk peut-être.

Les deux albums, "Equus Asinus" et "Equus Caballus", sont le produit d'une même session studio. Sur son compte X, Men I Trust écrit : "Dès le début du processus d'écriture et d'enregistrement, nous avons réalisé que nous avions une collection de chansons avec des énergies distinctes, mais tout aussi significatives pour nous. Il est vite devenu évident que nous voulions les sortir sous deux entités distinctes, tout en appartenant au même genre".

