La synth pop froide et vaporeuse de "Games People Play", nouvel album de Desire

Trois ans après leur dernier album "Escape", le duo Desire revient avec "Games People Play". C'est sorti le 21 mars 2025 sur le label Italians Do It Better. Un album riche de 21 titres, de la synth-pop et une esthétique goth sensuelle et qui reste souvent un peu distante.

"Darkside", le titre inaugural est une pièce synthétique à la mélodie linéaire sur quelques notes répétitives. "Sometimes" est instrumentale et immersive. "Loves Races on" est plus dansante et on l'écoute dans SONAR.

