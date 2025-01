Annie Chapelle est somatothérapeute à l'Hôpital-Camfrout et propose une psychothérapie corporelle et verbale fondée sur l’écoute des mots, des émotions, du corps et des rêves. En somatothérapie il n’y a pas de règles, c’est le patient qui décide de ce qu’il ou elle veut recevoir de la part du ou de la thérapeute.

Une psychothérapie qui passe par le corps

L’outil principal de la somatothérapeute est le massage sensitif, c’est un massage qui permet de détendre le patient et de sentir par le toucher d'éventuelles réactions (post-traumatique, sensation de bien-être, etc) . À terme, la séance a pour but une meilleure connaissance de soi, une libération de certaines émotions, une détente corporelle et psychologique.

Cette pratique peut notamment apporter un grand soulagement aux malades en fin de vie. Annie Chapelle travaille d'ailleurs avec ASP Armorique (Aide soutien présence) basée à Châteaulin, dont les bénévoles accompagnent les personnes en soins palliatifs.

Le toucher et les neurosciences

L’université Lyon 2 propose une formation intitulée “à partir de la pratique” , qui permet aux étudiants de psychologie d’aborder leur formation d’un point de vue pratique, à partir du toucher. Des études (Ditzen et al., 2007 ; Eckstein et al., 2020 ; Kirschbaum et al., 1993) ont montré que le massage sensitif a un impact significatif sur le système nerveux et hormonal ce qui se traduit par une forte réduction du stress, une augmentation des hormones du bien-être autant pour la personne qui est massée que pour celle qui masse.

Pour approfondir le sujet sur l’impact du massage sur les neurones : le lien du diaporama explicatif réalisé par Annie Chapelle : https://www.enpresence.fr/IMG/pdf/le_toucher_27_octobre_2022.pdf

Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur les séances de somatothérapie pratiquée par Annie Chapelle sur son site .