Adapter son logement en suivant les conseils de Soliha

Soliha est une association qui aide les publics les plus fragiles à accéder ou se maintenir dans leur logement. Dans son camping-car de démonstration, on peut comprendre concrètement quels sont les aménagements qui permettent d'adapter son intérieur à une moindre mobilité liée au handicap ou au vieillissement.

Le site internet de l'association Soliha

Le contact de Soliha Bretagne : 41 rue de Pen Ar Steir BP 1502 29105 QUIMPER info.quimper@soliha-finistere.fr 02 98 95 67 37

Pour tout savoir de MaPrimeAdapt' qui finance les adaptations du logement aux pertes de mobilité liées à l'âge ou au handicap

Solidaires pour l'habitat ou Soliha est une association qui intervient dans l'aide au logement auprès de publics fragiles ; il est donc question de logement social, mais aussi d'aide pour les personnes qui souhaitent améliorer leur logement sur le plan thermique (rénovation énergétique avec MaPrimeRenov) ou pour l'adapter à un handicap ou au vieillissement. Pour ces adaptations, il existe une prime récente, MaPrimeAdapt' qui permet de réaliser les aménagements nécessaires.

En effet, les accidents domestiques (à la maison) sont les plus fréquents et les plus meurtriers en France. La pièce la plus concernée est la salle de bain car l'humidité entraîne des chutes. On peut donc placer une poignée à la baignoire ou carrément la remplacer par une douche à l'italienne (bac à douche extra plat).

Il existe d'autres aménagements simples qui ne nécessitent pas de travaux ou des accessoires : main courante et bandes anti-dérapantes en nez de marche dans les escaliers, douilles spécifiques qui allument les ampoules en détectant les mouvements, cônes en caoutchouc qui facilitent l'ouverture des bocaux, rangements en tiroirs plutôt que dans des placards trop hauts.