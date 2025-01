Les citoyennes et citoyens du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime s'informent, échangent et agissent pour limiter le dérèglement climatique et ses impacts. Dans cette émission, on s'intéresse à l'énergie solaire photovoltaïque de plus en plus accessible et on suit leurs conseils.

Le site internet des Citoyennes et citoyens du climat de presqu'île de Crozon et Aulne maritime

Animé par l'association Energ'ence, le collectif ouvert des citoyennes et citoyens du climat rassemble des personnes de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime qui souhaitent agir concrètement.

Parmi les actions envisagées, un achat groupé de panneaux solaires serait proposé aux foyers du territoire qui le souhaitent.

Des panneaux solaires photovoltaïque de dimension modeste et d'usage simplissime

D'une surface réduite (1,85m par 1,14 m), ces panneaux photovoltaïque produisent de l'électricité qui peut être directement transférée au réseau domestique par le branchement d'une prise de courant classique (extérieure). Si de l'électricité est produite par le soleil, elle fait donc baisser la facture du foyer puisqu'elle ne provient pas du fournisseur d'électricité. Elle peut alimenter en particulier les appareils qui consomment en permanence comme votre box internet, un réfrigérateur ou un congélateur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut continuer à consommer de l'électricité à tout va ! On peut aussi modifier ses usages (cesser de faire tourner sa machine à laver la nuit, charger son vélo électrique en journée) pour s'adapter au dispositif.

De toute façon, l'énergie solaire étant intermittente, les panneaux solaires ne peuvent alimenter totalement une maison (ou bien il faut beaucoup de batteries...). La nuit, pas de production d'électricité bien sûr. Alimenter son chauffage électrique uniquement avec des panneaux solaires est donc peu pertinent...

En Finistère, des panneaux plutôt verticaux sur les façades pour capter le soleil d'hiver

L'idéal est donc d'opter pour l'autoconsommation, surtout si on n'a pas beaucoup de surface pour poser les panneaux. Où les poser d'ailleurs ? On peut choisir de les faire poser sur sa toiture (mieux vaut éviter de le faire soi-même) mais finalement, comme on consomme plus d'électricité l'hiver, autant chercher à capter le soleil hivernal. Comme il est plus bas sur l'horizon, ses rayons seront plutôt horizontaux et atteindront mieux des panneaux posés en façade de maison (ce qu'on peut faire soi-même, sans autorisation d'urbanisme s'ils ne dépassent pas une certaine hauteur). On peut aussi envisager de poser ses panneaux verticalement l'hiver et de les poser selon un autre angle (sur chevalet) dans son jardin à la belle saison.

Quoi qu'il en soit, la réglementation impose juste de signaler à Enedis qu'on utilise des panneaux solaires photovoltaïques (déclaration simple).

Un coût de plus en plus réduit et une longue durée de vie

L'achat de panneaux solaires photovoltaïques devient d'autant plus pertinent que leur coût n'a cessé de baisser. C'est même parfois meilleur marché que certains revêtements de toiture (cuivre, ardoises ... ). Si on veut une installation de plus grande ampleur, les onduleurs et batteries coûtent aussi de moins en moins cher.

Certes, la fabrication se fait pour l’essentiel en Chine mais c’est le cas pour bien d’autres produits pour lesquels on ne se pose aucune question (pneus de voiture). La durée de vie des panneaux est excellente, entre 25 et 40 ans et permet donc d’amortir l’achat.

Pour la distribution des panneaux, on peut passer par Solarcoop, une coopérative française qui se charge aussi de la livraison. Le projet d’achat groupé dans la Communauté de communes de presqu’île de Crozon et Aulne maritime pourrait passer par cette entreprise.