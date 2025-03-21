Plus de dix ans d'existence pour le groupe finistérien Skelligh qui est né en 2014. Si ses membres ont pu changer au fil des années, son répertoire reste bien implanté dans le terroir musical qui l'a vu naître : l'Irlande.

Skelligh est un groupe de cinq musiciens de la région brestoise, qui joue de la musique et des chansons d’Irlande. Le groupe a été créé en 2014 par Martial Herry aux claviers, Michel Prigent aux whistle, ainsi qu'Alan Morizur et Marc Rapillard. Le groupe a rapidement évolué à cause de la distance kilométrique (Alan étant de Concarneau et Marc des Côtes-d'Armor). C’est suite à un concert sur la vie de Glenmor que Fanch Bernard les a rejoints un temps à la contrebasse entre 2015 et 2019. Puis Denis Godard a débarqué avec son bodhran, sa voix et un paquet de chansons glanées au fil du temps en Lorraine. Denis quitte le groupe en 2020 et c’est Gérard Million qui le remplace au chant, au bodhran, à l’accordéon diatonique. Jean-Pierre rejoint également le groupe aux Uilleann Pipe et aux flûtes.

La formation actuelle se compose des musiciens suivants :

Martial Herry aux claviers

Michel Prigent aux whistle

Gérard Million, chant, bodhran, accordéon diatonique

Jean Pierre Bodilis, Uilleann Pipe et aux flûtes

Contact : michelprigent23@gmail.com / groupe.skelligh@laposte.net

Réseaux sociaux de SKELLIGH (Vidéos et Playlists) :

https://www.youtube.com/@skelligh5278

https://www.facebook.com/Skel.ig

https://soundcloud.com/user-747554457