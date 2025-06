C'est le retour de Silence, ça touille ! Cette fois, le festival de cinéma et cuisine part tout l'été en itinérance dans les cidreries de Cornouaille. Projections et dégustations du 9 juillet au 13 août 2025.

Pour son édition 2025, le festival de cuisine et de cinéma de l'association La Niac prend ses quartiers d'été dans les cidreries de Cornouaille : Rozavern à Telgruc-sur-Mer, Menez Brug à Fouesnant, Kerne à Pouldreuzic, la distillerie des menhirs à Plomelin, les bouteilles de l'amer à Clohars-Carnoët.

Des mercredis dans les cidreries de Cornouaille, entre grand écran et délices à déguster

Du 9 juillet au 13 août 2025, tous les mercredis, une des cinq exploitations participantes accueillera une étape (ou plusieurs) du festival, et Locronan - cité d'implantation de La Niac - pour le final des 23 et 24 août 2025.

Au menu de ces soirées de bon goût, des dégustations thématiques, accompagnées de cidres et autres produits pommés (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé), et des projections de films que vous ne verrez nulle part ailleurs ou presque : courts-métrages, documentaires, fictions... ces films viennent de partout dans le monde et partagent un point commun, l'alimentation.

Des thèmes qui font voyager et saliver

Quant aux thèmes proposés par les escales du festival Silence ça touille ils seront aussi "voyageurs" : l'Espagne, l'Inde, le Japon, l'Italie... une autre soirée révèlera les surprises des toqués et une autre l'éveil des consciences et des papilles.

Les jauges d'accueil sont très réduites, il est donc indispensable de réserver auprès de l'association La Niac.

Visiter Locronan avec ses deux pieds et tout son corps cet été

L'association propose également des balades très originales pour découvrir Locronan en marchant... avec tout son corps. Praticienne de la méthode Feldenkrais basée sur la pleine conscience, Virginie Casazza vous servira de guide pour découvrir vos sens, vos sensations et la petite cité de caractère en même temps !

Les mardis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19 août à 10 h. Rendez-vous devant l’office de tourisme ; tarif 12 € la séance. Réservation obligatoire : virginie.casazza@gmail.com ou à l’office du tourisme.