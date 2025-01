Le Service Info Jeunesse de Plougastel accueille une semaine d'orientation Innovante

Plougastel-Daoulas a récemment été le point de ralliement d'une initiative passionnante pour les jeunes de la commune. Collaborant étroitement avec le collège de la Fontaine Blanche, la municipalité a lancé une semaine dédiée à l'orientation, offrant une plateforme unique pour les élèves de découvrir une variété de parcours éducatifs et professionnels.

Cette semaine a été le fruit d'une collaboration dynamique entre acteurs locaux, professionnels du territoire et établissements éducatifs, démontrant un engagement collectif envers l'avenir des jeunes générations.

Les intervenants de cette émission, notamment Antoine Pelon, principal du collège de la Fontaine Blanche et Pascal Coignec, principal adjoint du collège, Catherine Gilbert du Service Info Jeunesse, le vidéaste Alexandre Gamin, ainsi que deux élèves du collège, ont échangé sur les objectifs et les défis rencontrés lors de cette semaine d'orientation. Au cœur des discussions se trouvaient des questions cruciales sur les méthodes d'orientation traditionnelles ou les besoins des élèves en matière d'orientation. Cette initiative promet de semer les graines d'une réflexion profonde et éclairée chez les jeunes de Plougastel, façonnant ainsi leur parcours éducatif et professionnel de manière significative.