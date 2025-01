SIJ On Air #1 : Focus sur le dispositif "Sac Ados"

Nouveau rendez-vous régulier dans le LEM, SIJ On Air est une émission bimensuelle réalisée en partenariat avec le Service Info Jeunesse (SIJ) de Plougastel-Daoulas.

Pour cette première édition, Yasmine Bouzenad, référente jeunesse, et Sandrine Vigouroux, chargée de développement chez Vacances Ouvertes, ont présenté le dispositif "Sac Ados". Ce programme, conçu pour rendre les vacances accessibles aux jeunes éloignés de cette opportunité, propose un accompagnement à la fois financier et pratique, permettant aux bénéficiaires de préparer leurs séjours dans les meilleures conditions.

Lilou, une jeune de Plougastel qui a bénéficié de "Sac Ados", a partagé son expérience. Elle a expliqué comment le SIJ l'a aidée à monter son dossier et à concrétiser son projet de vacances. Yasmine Bouzenad et Sandrine Vigouroux ont ensuite détaillé le fonctionnement du dispositif, ses objectifs, ainsi que l'accompagnement personnalisé proposé aux jeunes. SIJ On Air reviendra tous les deux mois pour aborder différentes thématiques liées aux actions du SIJ de Plougastel-Daoulas, avec des invités et des initiatives locales.

Plus d'infos : https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sac-ados/sac-ados