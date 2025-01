Les anecdotes pas banales de Fanch Bernard

Séverine Cren s'invite dans l'atelier d'artiste de Fanch Bernard pour des balades sur sa vie...toujours en musique

Episode 1

Fanch Bernard, ancien contrebassiste de Glenmor, est un artiste landernéen complet : musicien, peintre, sculpteur, né dans la peinture et dans la musique en même temps. Son père était peintre classique et sa mère pianiste. Le piano était dans l’atelier et Fanch prenait des cours de piano dans cet univers.

Fanch nous raconte comment il s’est également mis à la guitare en pension… puis après le bac et l'académie Charpentier, est arrivé le service militaire à Dax et ses péripéties… avant sa rencontre avec Glenmor.

Episode 2

Fanch nous explique que, comme Glenmor étant très engagé pour la libération de la Bretagne, le passage à une télévision locale du groupe n’a pas pu se réaliser avant de nous narrer l’anecdote de sa contrebasse Pétronille et sa rencontre avec Georges Brassens.

Episode 3

Dans cet épisode, il est question d’une tournée pas banale en Bretagne pendant un été avec Glenmor et Léo Ferré dans un chapiteau à démonter chaque soir ainsi que sa rencontre avec Paul Castagnier.

Episode 4

Fanch nous raconte comment il a rencontré Jacques Brel chez Barclay puis Graeme Allwright chez Youenn Gwernig à Huelgoat, ainsi que la fin de sa collaboration avec Glenmor qui lui a permis de mener à bien ses projets d’ateliers. Il nous parle également avec fierté de quelques-uns de ses anciens élèves.

Episode 5

La peinture c’est aussi l’apprentissage de la nudité à travers le pinceau et Fanch nous racontera une anecdote très amusante sur ce sujet. Il nous parlera du lieu central de sa vie d’artiste, son atelier, de son amour indissociable pour la musique et pour la peinture et évoquera la chorale du Bout du Monde et la Compagnie Brassens dont il fait partie.

En parallèle de ces épisodes sur Fanch Bernard a eu lieu une émission consacrée à la Compagnie Brassens sur Le Bistrot des Copains le 23 Février.