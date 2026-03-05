Les Semaines de la petite enfance : s'éveiller à l'art, s'ouvrir au monde

La 18ᵉ édition des Semaines de la petite enfance se tient du dimanche 8 mars au mardi 7 avril 2026 dans 38 communes du Finistère. Ce temps fort propose pendant un mois, un programme de six spectacles, d’ateliers, de formations et d’animations artistiques et culturelles pour tout-petits, plus grands et encore plus grands.

Promenons-nous dans les semaines de la petite enfance

Si on s'arrête un peu, on pourrait bien se rendre compte que les acteurs de la petite enfance et de la culture prennent ensemble soin de favoriser la qualité de l’accueil et des propositions faites aux tout-petits et à leurs familles que l’ouverture au monde des tout-petits passe aussi par un éveil artistique et culturel que les générations se rencontrent intensément dans des moments partagés de transmission, d’étonnement et de découvertes qu’il n’y a pas d’âge requis pour goûter au plaisir des émotions et des sensations nouvelles.

Un projet collectif, développé sur tout le territoire finistérien

Ce projet, initié par la Caf du Finistère et l’association Très Tôt Théâtre en 2009, se développe sur tout le Finistère, en partenariat avec l’ACEPP29 (l’Association des Collectifs Enfants, Parents et Professionnels). Sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale, l’événement mobilise de nombreux partenaires : - Très Tôt Théâtre - Scène Art, Enfance, Jeunesse, l’Arpège - Ville de Plogonnec, l’Arthémuse - Ville de Briec et l’Athéna – Ville d’Ergué-Gabéric pour la programmation de spectacles. - Le Relais petite Enfance de Quimper Bretagne Occidentale coordonne la manifestation sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Il fédère partenaires culturels et de la petite enfance pour imaginer un programme d’activités en lien avec les spectacles programmés et l’éveil artistique. Quimper Bretagne Occidentale bénéficie d’une subvention de la CAF qui contribue au financement du programme d’ateliers et d’animations. Les objectifs globaux partagés par les partenaires :

• Développer la qualité d’accueil des enfants

• Soutenir les professionnels de la petite enfance en favorisant les initiatives artistiques et ludiques dans les différents modes d’accueil du jeune enfant

• Soutenir la parentalité en permettant aux parents et aux enfants de prendre du temps ensemble, un temps de qualité hors du quotidien

• Créer et consolider une dynamique partenariale autour de la petite enfance et de la culture

• Favoriser l’éveil des tout-petits à l’art, avec des spectacles de qualité conçus pour eux et les adultes qui les accompagnent.

Un programme invitant au partage entre générations

Cette année encore, il s’agira de proposer des temps précieux et partagés autour de l’art et la culture, au jeune enfant, à sa famille et aux professionnels qui s’en occupent.

• Dimanche 8 mars 2026 : Lancement des semaines de la petite enfance avec le « dimanche artistique des tout-petits ». Ce rendez-vous familial invite à explorer l’imaginaire à travers des activités ludiques et artistiques. Cette nouvelle édition met à l’honneur l’éveil artistique et la notion de trace sous toutes ses formes : graphique, visuelle, plastique, corporelle ou émotionnelle.

• Du samedi 7 au jeudi 19 mars 2026, à la médiathèque Alain-Gérard de Quimper : L’exposition Animorama . Un crocodile, un éléphant, des poissons, des papillons et un serpent proposent des jeux de découverte et de manipulation. ANIMORAMA, c’est une exposition qui invite l’adulte à prendre le temps du jeu avec l’enfant. Public parent / enfant de 1 à 5 ans.

• Six spectacles et de nombreux ateliers parent/enfant du 8 mars au 7 avril 2026. De nombreux ateliers sont proposés à destination des enfants de moins de trois ans, de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance. Ils reprennent les thématiques abordées dans les spectacles : les liens parent/enfant, la différence, l’altérité, l’opposition et complémentarité entre technologie et nature… Objectif : permettre à l’enfant de voir la magie du spectacle se prolonger, ou de préparer sa venue au spectacle, et ainsi lui permettre de se réapproprier à sa manière le contenu des représentations.

Plus d'informations et réservations

https://www.tres-tot-theatre.com/semaines-de-la-petite-enfance/

Pour acheter des places :

• Spectacles programmés à Quimper - Association Très Tôt Théâtre : 02 98 64 20 35

• Spectacle programmé à Briec - Arthémuse : 02 98 57 79 33

• Spectacle programmé à Plogonnec - Mairie de Plogonnec : 02 98 91 72 06

• Spectacle programmé à Ergué-Gabéric - Athéna : 02 98 66 77 27

ou sur les sites internet de chaque programmateur