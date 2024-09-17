Comme chaque année, on vieillit dans la joie et la bonne humeur avec l'Ulamir de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, les Ehpad de Crozon et de Camaret-sur-Mer : parce que vieillir est une force qui se partage pendant les Semaines bleues d'octobre 2025.

Ll'Ulamir centre social de la presqu'île de Crozon, l'Ehpad de Crozon et l'Ehpad de Camaret-sur-Mer mais aussi le CCAS, le CLIC, les bibliothèques, les associations, ont de nouveau tissé un programme bien dense à l'occasion des Semaines bleues qui ont lieu partout en France en octobre 2025 et qui, sur le territoire, ont tendance à durer près d'un mois !

Le programme 2025 des Semaines bleues de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime

La page Facebook de l'événement Semaines bleues presqu'île de Crozon et Aulne maritime

Des générations et des milieux qui se rencontrent, comme toute l'année

Pour cette 4ᵉ édition, du 24 septembre au 24 octobre 2025, les semaines bleues ont choisi pour slogan : Vieillir, une force à partager !

Et les semaines sont en effet l'occasion de mettre en lumière les moments de mixité intergénérationnelle qui ont lieu toute l'année : comme les animations jeux de société que l'Ulamir organise dans toute la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime ou comme l'atelier théâtre de l'Ehpad de Camaret-sur-Mer qui réunit de mars à décembre des personnes résidentes de l'établissement et des personnes extérieures.

D'autres actions ponctuelles sont menées spécifiquement lors des semaines bleues : un loto intergénérationnel (bingo sans gros lot) à Tal ar Groaz, des rencontres à Argol, Telgruc, Roscanvel ou Landévennec.

L'expérience des années et la transmission

L'un des avantages de l'âge, ce sont l'expérience et le savoir accumulés avec les années. La transmission est donc un mot clé de ces Semaines bleues. C'est ainsi que l'association Histoire et culture de Bretagne de Landévennec s'y est associée pour la première fois et proposera une rencontre autour du sarrasin le 4 octobre 2025 : une conférence suivie d'une dégustation de produits au blé noir, cultivé localement ! Autre nouveauté à signaler cette année, en lien avec la transmission, la visite du musée de l'école rurale de Trégarvan.

Le lancement de ce mois entier de Semaines bleues aura lieu le 24 septembre 2025 à l'Améthyste de Crozon (ouvert et gratuit). On retrouvera ensuite lors de cette édition des moments phares qui ont fait le succès des précédentes, comme la dictée intergénérationnelle le 9 octobre 2025 ou le défilé de mode de l'Ehpad de Crozon le 11 octobre 2025, sur le thème des séries télévisées, sans oublier la boum bleue le 5 octobre 2025 à Rosnoën.