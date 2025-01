Un mois tout bleu pour mêler les générations de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime

La semaine bleue qui met en avant le grand âge début octobre, s'est transformée en un mois tout entier en octobre 2024 dans toute la presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime.

Professionnels et bénévoles de l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans ont eu l'idée dès 2021 de coordonner les actions menées à l'occasion de la semaine bleue, semaine nationale qui a lieu chaque début du mois d'octobre. La "mayonnaise" a bien pris et les structures aussi diverses que le Clic (Centre local d'information et de coordination), l'Ulamir centre social de la presqu'île de Crozon, mais aussi Ty Buez le tiers-lieu de l'Ehpad de Crozon et l'Ehpad de Camaret-sur-Mer se sont concertées pour élaborer un programme commun.

De fil en aiguille, c'est tout un mois de rendez-vous qui est proposé cette année du 30 septembre au 26 octobre 2024.

Mêler les générations lors des semaines bleues et toute l'année

Le thème local des semaines bleues 2024 est la rencontre entre générations, mais la mixité est recherchée toute l'année.

Ainsi, l'atelier théâtre de l'Ehpad de Camaret-sur-Mer a commencé en mars, dans le restaurant, et y participent des comédiennes et comédiens extérieurs à l'établissement, de tous les âges. Les résidentes et résidents ont parfois du mal à y prendre part, les débuts ont été hésitants, mais peu à peu les adaptations d’horaire ont permis d'intégrer tout le monde.

Dans les communes de Lanvéoc ou de Telgruc-sur-Mer, on est déjà habitué à mélanger les générations. Une fois par mois, les personnes âgées qui le souhaitent peuvent s’inscrire à la cantine de l’école ou du centre de loisirs et venir déjeuner avec les enfants. À Roscanvel, des jeux rassemblent petits et grands le lundi à la salle communale au cours du café joyeux qui est né de précédentes semaines bleues. À l'Ehpad de Crozon, les jeudis du jeu ou l'accompagnement à la scolarité permettent aux résidentes et résidents de côtoyer régulièrement les enfants.

Expositions, karaoké, dictée, boum, jeux, tricot, défilé, théâtre

En mai et juin 2024, ce sont l’ Ehpad de Camaret, la résidence Espace et vie et l’Ehpad de Crozon qui se sont mixés à l'occasion d'olympiades qu'on pourra revivre en photographies.

Plusieurs des rendez-vous des semaines bleues invitent d’ailleurs à bouger, notamment danser ensemble, comme la mythique Boum bleue de Rosnoën.

Mais on peut préférer les activités artistiques (karaoké intergénérationnel), intellectuelles (dictée intergénérationnelle) ou manuelles (initiations au tricot tous les mardis d’octobre au foyer des jeunes de Telgruc-sur-Mer). Et le défilé de costumes sur des musiques du monde entier vous permettra de voyager dans la bonne humeur !