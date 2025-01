Immersion dans l'art de Sean Scully au Centre d'art contemporain Passerelle de Brest

Le peintre irlandais, naturalisé américain Sean Scully est exposé au centre d’art contemporain Passerelle jusqu’au 13 janvier 2024. Loïc Le Gall, directeur du centre a pensé l'exposition autour des différents lieux de vie du peintre afin de mettre en lumière une rétrospective de son art.

Qui est Sean Scully ?

Sean Scully est un peintre irlandais né à Dublin en 1945, naturalisé américain qui est un incontournable de l’abstraction depuis les années 1970, sa peinture est minimaliste influencée par Matisse, Van Gogh ou encore Mark Rothko. L'art de Sean Scully est infusé par son héritage irlandais : né de parents déserteurs de guerre, Sean Scully grandit dans la précarité d’abord à Dublin puis à Londres. Tout au long de sa vie, les questions de violence et de guerre façonnent son art de manière sous-jacente par le biais de symboles et de couleurs vives (série Ghost). Sean Scully ne fait pourtant pas un art militant, mais propose des œuvres humaines qui dénoncent et laissent de la place à l’intuition du spectateur. L’exposition de Passerelle retrace les ondulations de sa vie artistique, ses influences esthétiques et surtout géographiques. Ses œuvres sont toujours teintées de différents lieux et de cultures par exemple, suite à un séjour au Maroc, l'artiste s’inspire des architectures d’Afrique du Nord et peint des motifs géométriques arabes. Il puise aussi dans les paysages de sa vie telles que l’Irlande, les Etats-Unis, l’Angleterre et la France, pays qui lui tient particulièrement à cœur. C’est ce qu'à voulu montrer Loïc Le Gall dans cette exposition.

Une peinture minimaliste qui se situe entre géométrie et pulsion humaine…

Sean Scully peint de grandes toiles à l’acrylique (peinture classique des années 60), il travaille également sur de l'aluminium et depuis récemment, il sculpte et travaille l’huile. Il fait principalement des aplats de couleur et des lignes régulières avec du scotch. D'après Loïc Le Gall, ce peintre se situe entre Jackson Pollock, qui travaille avec la pulsion et ses sentiments (jets de peintures) et Piet Mondrian qui, à l’opposé, essaye de supprimer la pâte de l’homme en proposant une peinture graphique et aseptisée. Dans l'art de Sean Scully, les êtres humains sont souvent représentés mais de manière abstraite à travers les grilles, les couleurs, les drapeaux, et des graphismes modernes. En deux mots, la peinture de Sean Scully c'est : liberté et émotion.

De l’art abstrait accessible à toutes et tous

Si vous n’êtes pas connaisseurs ou partisans de l’art abstrait, cette exposition est peut-être le moyen de faire votre baptême de plongée dans l’abstraction, et de vous laisser emporter dans ces grandes toiles colorées et linéaires. La densité de l’acrylique rend ses œuvres pulsionnelle et intrigantes, alors n’hésitez pas à faire un tour au centre d’Art Contemporain Passerelle avant le 13 janvier 2024.