Le 13 mars 2024, le navire Ocean Viking de l’association SOS Méditerranée croise par hasard la route d’une embarcation de fortune au large de la Libye. Tandis que le sauvetage commence, on s’étonne de ne voir que vingt-cinq personnes à bord. Où sont les autres ?

Photo de couverture : crédit Daniel Leite Lacerda, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Terez est marin et habite la presqu’île de Crozon. Elle travaille pour l’ONG S.O.S Méditerranée. Au mois de février 2024, elle embarque sur le navire Ocean Viking à Syracuse pour une nouvelle rotation au large de la Libye. Dans cette zone de recherche et de sauvetage libyenne (la Search And Rescue zone libyenne) chaque opération est encadrée par les autorités italiennes selon un protocole très strict : repérage d’embarcations par avions ou par appels de détresse téléphonique via Alarmphone, obtention des autorisations d’intervention, attribution d’un port de débarquement, souvent dans le Nord de l’Italie.

Mais le 13 mars 2024, rien ne se passe de la sorte. Une toute petite tache apparaît à l’écran du radar. Le contrôle aux jumelles confirme qu’une petite embarcation, vraisemblablement à la dérive, se situe à moins de deux miles de l’Ocean Viking. Les deux bateaux semi-rigides sont rapidement mis à l’eau et foncent en direction de l’embarcation gonflable. À la surprise des sauveteurs, habitués à secourir des embarcations surchargées, seulement quelques têtes dépassent du petit bateau. Pourquoi sont-ils aussi peu nombreux ? Où sont les autres ?

Terez nous livre le récit des conditions de ce sauvetage, ses réflexions sur la migration et l’exil, et les raisons de son engagement à S.O.S Méditerranée.

Une enquête est en cours sur cet événement.

* Les armes de la douleur, Paul Eluard