Un numéro très spécial aujourd’hui puisque Bien au Contraire reçoit, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, TU NUIS À LA CAUSE, la visite de Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes de Paris et enseignante-chercheuse en économie de l’écologie.

Cet essai peut se définir comme une sorte de guide de survie face aux multiples critiques visant les militant.es en milieu semi-hostile : le repas de famille et l’inévitable tonton un tantinet conservateur…

TU NUIS À LA CAUSE – Sandrine Rousseau – Éditions la Meute

Sandrine Rousseau est une femme politique française, figure de la lutte en faveur d’une écologie radicale, de l’égalité femmes-hommes et contre les violences sexistes et sexuelles. Elle milite chez Europe Écologie Les Verts avant d’être élue députée de Paris en 2022, puis en 2024 sous l’étiquette Les Écologistes/le NFP. Sandrine Rousseau est également enseignante-chercheuse en sciences de l’économie de l’écologie. Elle a soutenu sa thèse intitulée « Économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale » en 2002. Ont été publiés récemment Par-delà l’androcène (avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudaut, Seuil, 2022) et Ce qui nous porte (Seuil, 2024).