Photographe en presqu'île de Crozon, Sand Arty est aussi autrice jeunesse ; elle a sorti trois albums aux illustrations colorées et aux textes plus vrais que nature puisqu'ils sont issus de ses propres expériences, notamment son amitié avec un daupin : Zafar.

Sand Arty est photographe depuis 16 ans. Et si elle a chois la presqu'île de Crozon, c'est parce qu'elle est aussi un "être aquatique". C'est d'ailleurs en pratiquant la nage en mer qu'elle a fait une rencontre peu banale, celle de Zafar. C'est un dauphin solitaire, très familier avec les humains - parfois trop - qui a arpenté notre littoral pendant quelques années. Sand l'a non seulement croisé mais elle a nagé plusieurs fois avec lui, sans incident, au point de parler d'amitié entre le dauphin et elle. Quand elle a appris sa mort, elle a d'ailleurs eu le chagrin qu'on ressent quand on perd un ami ou un membre de sa famille.

Pour garder trace de Zafar, elle en a fait un personnage et s'est lancée dans l'écriture et le dessin. De petits livres en sont nés, auto-édités, destinés au jeune public :

Le message de Zafar le dauphin : la rencontre entre une petite fille et un dauphin (0/11ans)

Zafar et Mïa au pays des rêves coloriés : 19 petites histoires du soir pour les tout-petits

Zafar et Mïa en voyage à Madagascar : pour découvrir la faune de Madagascar où Sand a travaillé comme guide nature

Les livres sont agrémentés d'illustrations colorées, au style très libre, parfois enfantines, parfois plus graphiques, de photographies aussi ; Sand ajoute également des musiques et vidéos accessibles par Qr code.

Un prochain livre aura pour personnage un phoque qui lui aussi a vraiment existé et rencontré une autre Finistérienne.

Vous retrouvez Sand Arty sur les marchés et dans les salons du livre locaux, parfois en signature chez Cultura à Brest.