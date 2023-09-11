Un bol d'air frais au Bistrot des copains cette semaine avec l'ornithologue et artiste Serge Kergoat. "Le mouvement chez les oiseaux en Bretagne", c'est le thème du salon de la photographie animalière de l'association Les amis des piafs les 13 et 14 septembre 2025.

L'association Les amis des piafs organise de nouveau son salon de photographie les 13 et 14 septembre 2025 salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer, de 10h à 18h. Entrée 2 euros.

Dix photographes amateurs et professionnels et deux jeunes de moins de 13 ans présenteront leurs œuvres et seront sur place.

Toutes les communes de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime seront aussi représentées par au moins un cliché au format 80x120.

Adhésion aux Amis des piafs : 15 €. 06 60 29 31 17 - galerielebouchon@wanadoo.fr