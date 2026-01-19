L'association L'assassin habite dans le 29 déploie son salon du livre policier à Logonna-Daoulas le 24 janvier 2026. Et les animations nombreuses complèteront les rencontres avec les autrices et auteurs.

L'assassin habite dans le 29 existe depuis 2018, elle a peu à peu fédéré une cinquantaine de personnes qui ont en commun d'écrire des livres policiers et de vivre ou d'être originaire du Finistère. Pour le reste, la diversité des membres de cette association est grande : en retraite ou en activité, ayant travaillé dans la police, la gendarmerie ou pas du tout, touchant ou non des droits d'auteur, et explorant toutes les facettes de l'intrigue policière. Il peut y avoir des romans policiers humoristiques ou philosophiques, du classique ou du fantastique, des ouvrages pour la jeunesse, du polar-théâtre, ayant ou non le Finistère pour cadre...

L'activité de l'association consiste à organiser des salons auxquels participe toujours une vingtaine d'auteurs et d'autrices, voire davantage. 15 événements sont organisés chaque année, dans tout le département, certains récurrents, d'autres ponctuels.

À Logonna-Daoulas, c'est une première en ce 24 janvier 2026, mais la commune a mis les bouchées double pour accueillir le salon "en grand". Non seulement les 28 autrices et auteurs seront installés dans la salle Kejadenn pour rencontrer le public, mais les animations se multiplieront autour du salon.

Expositions, escape game et théâtre autour du salon

Deux classes de l'école de la commune ont travaillé autour des livres policiers : séances de lecture, de dessins, pour plonger les enfants dans l’univers du polar. On pourra voir les réalisations lors du salon.

Tous les mercredis après-midi, des ateliers d’arts plastiques animés par Hermine Bathany et Herveline ont proposé aux enfants des créations artistiques qui seront exposées à la salle Kejadenn.

️️Un escape game pour enfants et adultes est proposé le vendredi 23 janvier 2026 à 18 heures et le samedi 24 janvier 2026 à 17 heures à la bibliothèque de Logonna-Daoulas. C'est bien sûr une enquête, élaborée par la Bibliothèque du Finistère et c'est un peu fantastique...

Deux pièces de théâtre (format court) seront présentées à la salle du conseil de la mairie le samedi 24 janvier 2026 : La cabane de Logonna, écrite par Sylvie Peteau et Régine Daniel, à 11 heures, et Brume, coups de feu et café froid, écrite par Régine Daniel et Émile Dausque, à 18 heures. Ces deux représentations seront données par une troupe de théâtre amateur locale, avec à mise en scène, voix off de narration et accompagnement musical au handpan.

Voici les auteurs et autrices qui participent au salon : Jean-Michel Arnaud (Éditions Alain Bargain), Michel Courat (Éditions Alain Bargain), Laurence Dumur Droux (Éditions Hugo Stern), Nelly Jauneau Poirier (Les Nouveaux Auteurs), Yannick Gloaguen (BLH Éditions), Gouezou Vraz (Éditions Skol Vreizh),Jean-Louis Kerguillec (Éditions Alain Bargain), Youenn Kergoat (La Boîte à Nouilles), Yvon Kerurien (auto-édition), Fred Larsen (Éditions Complicités), Françoise Le Mer (Éditions du Palémon), Bruno L’Her (BLH Éditions), François Madec (auto-édition), Renaud Marhic (Éditions P’tit Louis), Jean-Francois Masson (auto-édition), Fleur Meuron (auto-édition), Patrick Moor (Éditions d’Ys), Marie Murski (Éditions In8), Pierre-Yves Nédélec (auto-édition), Alex Nicol (Les Éditions du 38), Vincent Puymoyen (Éditions Ovadia), Dominique Riquier (Éditions des Montagnes Noires), Jean-Claude Samoyeau (Éditions du Panthéon), Laurent Ségalen (Brignou Éditions), Vincent Tielemans (Vibration Éditions), Laurence Tonnel (BLH Éditions)…

Salon du Livre Policier de Logonna-Daoulas : samedi 24 janvier 2026, Salle Kejadenn, de 10 heures à 18 heures, avec possibilité de restauration et entrée gratuite.