Ce sera le premier salon du livre de l'année en Finistère : celui de Camaret-sur-Mer se tient le 9 février 2025. Il reste généraliste avec tous les genres, de la fiction ou du documentaire, représentés par une trentaine d'autrices et d'auteurs. Serge Kergoat présente à cette occasion un livre consacré à une grande artiste qui a vécu dans la commune : Ilse Nell, peintre et dessinatrice.

Salon du livre de Camaret le 9 février 2025 de 10h à 18h à la salle Saint-Ives, entrée gratuite.

Installée à Camaret-sur-Mer dans les années 1980, Ilse Nell, avait pris l'habitude de rendre visite à Serge Kergoat dans son atelier. Sensible à l'analyse subtile qu'elle faisait des œuvres, Serge a vite compris qu'il n'avait pas seulement affaire à une touriste allemande séduite par la région. Il a fini par demander à voir son travail et il a alors réalisé quelle artiste elle était. De fait, il l'avait vue s'installer sur les quais pour dessiner ce qu'elle voyait... mais il ne se doutait pas qu'elle était aussi une peintre abstraite, à l'univers tourmenté, dominé par des teintes sombres et des formes épurées et géométriques.

Ce n'est pas cet aspect de l'artiste que Serge et Nicole Kergoat présentent dans l'album Camaret, dessins d'Ilse Nell 1980-2002, édité par leurs soins (prix public 15 €). Le livre rassemble quelques-uns des milliers de croquis, et quelques peintures, réalisés par l'artiste, dans le port essentiellement. Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, tour Vauban, mais aussi bateaux de pêche aujourd'hui largement disparus occupent la plupart des images. Elle dessinait au feutre Onyx ; il faut donc avoir la main sûre ! Ilse Nell l'a, assurément, confortée par les heures qu'elle a consacrées à son art, jusqu'à son décès à l'hôpital de Crozon en 2006. Serge Kergoat a pu dessiner à ses côtés, Ilse Nell a fait de lui le dépositaire de son œuvre, d'où ce livre qui présente surtout des dessins en noir et blanc, mais aussi quelques toiles dans lesquelles l'artiste démontre avec maestria qu'elle sait aussi jouer de la couleur.

Serge Kergoat présentera son livre au salon de Camaret, quatrième édition. L'événement a lieu le 9 février 2025 et se place comme le premier de l'année en Finistère. On y rencontrera une trentaine d'autrices et d'auteurs : de la presqu'île pour un tiers, du Finistère et de plus loin encore. Le salon est généraliste : polar, livres jeunesse, romans, histoire, beaux livres...