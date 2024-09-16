L'espace culturel L'Améthyste de Crozon commence sa saison 2025-2026 avec énergie ! D'octobre à fin décembre, on aura du rock avec Eiffel le 11 octobre 2025 et Miossec le 29 novembre 2025 ; mais aussi du jazz, de l'électro, de la danse hip-hop, du théâtre, de l'humour...

Le programme 2025-2026 de l'Améthyste à Crozon

Pour sa 5e saison,l'Améthyste, centre culturel de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, garde la même philosophie que précédemment : proposer un savant mélange de propositions artistiques variées, avec l'aide des partenaires du territoire et aussi des têtes d'affiche. Ce sera même très rock pour se préparer à l'hiver : Eiffel le 11 octobre 2025 et Miossec le 29 novembre 2025.

D'autres esthétiques musicales traverseront néanmoins ce premier trimestre de la saison 2025-2026 de l'Améthyste avec le jazz du quartet de Jacky Molard (dans le cadre de l'Atlantique jazz festival), mais aussi du swing un peu plus tard ou encore l'électro d'Arure (accompagnée d'une projection étoilée) ; et on goûtera aussi des rendez-vous de danse hip-hop, de théâtre, d'humour...