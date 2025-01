Dans les sites de Chemins du patrimoine en Finistère, l'été 2024 s'annonce encore riche et étonnant : son et lumière au château de Kerjean, hortensias, sculptures, Fest jazz et rando-visites au domaine de Trévarez, nuits de la chauve-souris et festival Arrée vocce à l'abbaye du Relec, expositions sur les légendaires cités englouties au manoir de Kernault et sur le Japon à l'abbaye de Daoulas...

Le site internet de Chemins du patrimoine en Finistère

Concerts, festivals, soirées animées, visites guidées thématiques, rencontres, expositions... le programme des cinq sites de Chemins du patrimoine en Finistère est particulièrement dense cet été 2024.

Au château de Kerjean, joyau de la Renaissance en Bretagne, c'est une nouvelle proposition qu'on pourra découvrir cet été : les Nuits de Kerjean mêlent projection en son et lumière sur le monument, déambulation dans les jardins intérieurs du château, impromptus du cracheur de feu Monkey-Flammes et petite restauration sucrée du 10 juillet au 14 septembre 2024. Le Château de Kerjean accueille aussi le 26 juillet 2024 le festival de musique classique Le chant de la rive.

Au domaine de Trévarez, on peut encore profiter du Regard d'artiste du sculpteur Roland Cognet dont les œuvres dialoguent avec les éléments naturels du parc, jardin dans lequel les hortensias s'épanouissent tout le mois de juillet. Des visites rando vous permettront aussi de découvrir les coulisses du domaine, et le domaine accueille des concerts du Fest jazz de Châteauneuf-du-Faou les 27 et 28 juillet 2024.

L'abbaye de Daoulas passe l'été 2024 au pays du soleil levant avec une exposition Des samouraïs au kawaii, consacrée aux relations tissées entre le Japon et l’Occident, du 16e siècle jusqu’à nos jours. Deux photographes vous proposent leur regard sur le Japon contemporain dans les Balades photographiques de Daoulas. Un concert du Trio Mieko Miyazaki (Japon-France) de musique traditionnelle japonaise est prévu le 18 juillet 2024, dans le cadre du festival Arrée vocce.

C'est l'abbaye du Relec qui organise Arrée vocce dont la 17e édition a lieu et du 17 au 21 juillet 2024, autour d'une programmation dédié aux chants traditionnels avec cette année des voix bretonnes, du Bénin, de Catalogne, d’Italie, d’Ukraine et du Japon. À suivre également cet été dans les jardins de l'abbaye l'exposition Au pied de mon arbre et plusieurs Nuits de la chauve-souris.

Le manoir de Kernault nous plonge sous l'océan avec son exposition (forcément immersive) Quand la mer monte... terres et cités englouties. Le légendaire sur ce sujet est riche et témoigne aussi de l'histoire de l'humanité en butte aux submersions marines et inondations, toujours cruellement d'actualité. Le manoir accueille par ailleurs tout l'été des concerts le vendredi soir : Les rendez-vous terrasse.