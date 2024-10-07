La saison 2025-2026 du Mac Orlan à Brest est fidèle à la vocation de cette scène : de la danse avant tout, qui se décline en festivals et temps forts, à commencer par Contre-temps, du 3 au 18 octobre 2025.

L'ancien cinéma des années 1960 a été repris par la Ville de Brest en 2008 pour devenir une salle dédiée à la danse. Et de fait, cette saison 2025-2026, comme les autres, est riche en propositions : pas moins de quatre temps forts et festivals rythment la programmation, en plus des rendez-vous de musique (propositions de Plages magnétiques ou Quai ouest musiques) ou de théâtre et cirque (avec La Maison du théâtre et Dédale de clown ou avec le théâtre du Grain), de contes (festival Grandes marées), sans oublier les pratiques artistiques amateures qui trouvent là d'excellentes conditions scéniques pour se produire en public.

La danse et les arts chorégraphiés au Mac Orlan

Le Mac Orlan propose deux rendez-vous chaque saison autour de la danse contemporaine : Le festival Contre-temps du 3 au 19 octobre 2025 et le festival Décadanse du 17 au 31 janvier 2026, ce dernier consacré à des artistes bien implantés sur la scène chorégraphique.

Le festival Contre-temps est l'occasion de présenter au public des compagnies et artistes émergents du territoire, en partenariat avec les salles de l’Arvorik (Lesneven) et de l’Armorica (Plouguerneau). Huit spectacles inédits seront présentés cette saison, autour de questions sociales d'actualité comme le genre, ou encore l'exil par la mer (spectacle M'aider, qui a fait l'objet d'une précédente émission). Le rapport des humains à la nature est l'un des thèmes de prédilection d'Ann Bernachin, présente en plateau pour nous présenter le spectacle qu'elle a créé avec Céline Le Jéloux, Sous la surface, à découvrir le 11 octobre 2025. Plasticienne en plus d'être chorégraphe et danseuse, Ann collecte des végétaux, de préférence ceux auxquels on prête peu attention parce qu'ils sont fanés, desséchés... elle les assemble et en révèle la beauté dans ses sculptures. Pour ce spectacle, ce sont des algues qu'elle a collectées et assemblées en 5 "nuages" qui parsèmeront la scène et répondront aux mouvements et gestes des deux danseuses.

En parallèle au festival Cultures hip-hop en sud Finistère, le Mac Orlan coordonne Racine Choré(graphiée)#4 du 20 au 24 octobre 2025, en partenariat avec l’association K.One. Au programme : déambulations dansées à vélo, spectacles, et l'incontournable Battle hip-hop du vendredi 24 octobre 2025.

Sans être tout à fait de la danse, les arts du cirque en sont assez proches en ce qu'ils exaltent le corps et le mouvement, en lien avec ces autres arts que sont la musique voire la poésie. Et c'est bien le cas au festival Circonvolutions du 1ᵉʳ au 8 décembre 2025, organisé avec La Maison du Théâtre et l'association Dédale de clown.