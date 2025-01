Un tour d’horizon de la saison éclectique 2024-2025 de l’Avel Vor

Le LEM vous propose un aperçu de la nouvelle saison 2024-2025 de l’Avel Vor à Plougastel, une programmation éclectique où se mêlent humour, concerts et spectacles en tout genre. Historiquement ancrée dans le registre de l’humour, la salle s’est ouverte à des genres aussi divers que le métal, le jazz, et les têtes d’affiche.

Emmanuel Richard, programmateur de l’Avel Vor, nous accompagne pour explorer cette offre culturelle riche et dynamique, avec notamment des moments musicaux et des pauses pour discuter en profondeur des choix artistiques de cette saison.

Parmi les artistes programmés, Ultra Vomit, La Poison, et True Loves apportent chacun un style distinct à l’Avel Vor. De l’énergie parodique du métal avec Ultra Vomit, au rock électro de La Poison, en passant par les sonorités jazz-funk de True Loves, la diversité est au cœur de la programmation. Emmanuel Richard partage avec nous les défis de ce rôle : équilibrer têtes d’affiche et découvertes, fidéliser un public varié, et continuer à faire de l’humour une composante essentielle, tout en élargissant l’horizon musical de la salle.