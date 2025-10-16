Pour la saison culturelle 2025-2026, l'Arvest et la bibliothèque de Pleyben mettent le cap vers les étoiles et l'univers, avec toujours une grande variété de spectacles et d'animations.

La saison culturelle 2025-2026 de Pleyben, sur le site internet de la commune

Chaque saison, la salle Arvest et la bibliothèque de Pleyben travaillent ensemble à la mise en œuvre d'un programme culturel riche et varié. Il y a même un thème cette année : l'espace ! L'ouverture de saison, marquée par la déambulation de deux aliens bleus dans les rues de la ville a donné le ton. Le planétarium mobile de l'association Cap des étoiles, un spectacle jeune public Cosmics dans le cadre du festival Théâtre à tout âge, des conférences, ateliers et d'autres spectacles encore fileront vers le fin fond de la galaxie et même au-delà.

D'autres partenariats enrichissent la saison de danse hip-hop, stand-up ou cirque. On s'évade aussi régulièrement avec les séances de cinéma documentaire.

Comme de coutume, certains rendez-vous sont gratuits.