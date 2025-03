les ruptures

Dans cette émission on va plutôt parler de rupture amoureuse et amicale parce que ça rentre plus dans le cadre de notre émission mais chaque ruptures a son importance et, elles s'accompagnent de fortes émotions. De profonde tristesse parfois. De grande joie à d'autres moments. Chaque rupture est unique. Qu'elle soit initiée par nous ou par une autre personne ça peut être douloureux. Ce n'est pas toujours la personne qui subit la rupture pour qui c'est le plus dur. Ou l'inverse. Bon, vous avez comprit il n'y a pas de vérité en matière de rupture. La rupture amoureuse est un événement stressant, qui peut être traumatique et dont il est souvent difficile de se remettre. Mais c'est aussi un marqueur de changement. Une rupture amène un renouveau et malgré le niveau de difficulté qu'il faut traverser pour surmonter cette étape, on accède toujours à un après dans lequel on s'épanouit différemment.

Biblio:

Livre Rupture de Claire Marin

BD Adieu Triste Amour de Mirion Malle

Musique:

Je me maintiens - Les Trash Croutes

Kuzola Kuzola – Pongo

Comment te dire adieu – Françoise Hardy

La miss - Jul

Première fois – Nosil B