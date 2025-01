C’est au détour du chemin des vacances que nous rencontrons Romain Gadais, pêcheur professionnel en rivière. Il nous accueille chez lui, à Bréhémont, sur les bords de la Loire, pour discuter. Seule la rue nous sépare des rives du fleuve et des bateaux de Romain.

De la science à la pêche par passion de la Loire

Passionné par les rivières, Romain Gadais s’est d’abord formé à la recherche scientifique dans les milieux aquatiques et a commencé à travailler dans ce monde. Son amour de la Loire l'incite à faire le choix de s’installer en tant que pêcheur professionnel. Il engage son projet dans une démarche durable. Son lien particulier avec la Loire lui permet d'observer ses transformations au cours des saisons et des années.

Transformation de sa pêche en conserves et restauration

Ancré dans le territoire, il transforme sur place la pêche du jour dans sa conserverie. Il a également ouvert son restaurant avec Ambroise Voreux. Il a à cœur de revaloriser la Loire et se plait à faire découvrir ses poissons, jouissant souvent d’une mauvaise réputation non justifiée, aux yeux et aux palais des curieux. Grâce au restaurant, à son magasin et aux sorties sur la Loire proposées par lui et son équipe, il reste ouvert sur le monde et partage volontiers sa démarche.