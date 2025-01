A l'écoute du Lapic

Partez à la découverte du Lapic, ce fleuve oublié qui a été remis en lumière par l'EPAB dans le cadre de l'atlas socioculturel du Lapic.

Dans l'épisode 1, découvrez les différents usages autour du Lapic d'hier et d'aujourd'hui, des humains et des non humains ! Marie-Anne Maguet et Guy Legrand nous racontent la place centrale qu'occupait le Lapic dans la vie des habitant·e·s avec les moulins, le lavoir et les jeux des enfants. Si aujourd'hui la rivière a perdu de son importance dans la vie du village, elle continue à être primordiale pour la biodiversité. Olivier Robin, coordinateur du pôle milieu naturel à l'EPAB, nous rappelle que de nombreux êtres vivants (animaux, insectes, végétations,...) vivent ou dépendent du cours d'eau. L'impact des humains sur le cours d'eau a ainsi des conséquences sur ces êtres vivants et sur l'équilibre du milieu.

Dans l'épisode 2, on s'intéresse aux liens entre les pratiques agricoles et le Lapic. Olivier Robin nous explique les effets du remembrement et de la déprise sur le Lapic et son environnement. Dans cet épisode, Pierre Bernard et Kevin Tymen, tous les deux agriculteurs, nous racontent leurs liens et leurs rapports différents au Lapic.

Dans l'épisode 3, Gaëlle Vigouroux, vice-présidente de l'EPAB, et Antoine Lauginie, bénévole à Eaux et rivières de Bretagne, présentent le projet d'atlas socio-culturel du Lapic qui a permis aux participant·e·s de se remémorer le Lapic d'hier et de redécouvrir le Lapic d'aujourd'hui. Pour Michel Nédelec et les autres participant·e·s, l'atlas a aussi permis d'imaginer le Lapic de demain...

Ces émissions ont été financées par l'EPAB dans le cadre de l'atlas socio-culturel du Lapic, projet soutenu par la Région Bretagne.