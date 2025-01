Richard Coudrais : une rencontre entre sport et culture

Dans le dernier épisode de LEM Sport, le podcast mensuel de Transistoc’h dédié à l’actualité sportive, Richard Coudrais était notre invité. Co-scénariste de la bande dessinée La grande histoire du FC Nantes et auteur de plusieurs ouvrages sur le sport, il partage une vision originale, où littérature et sport se croisent pour raconter des histoires passionnantes.

Dans cet épisode, Richard Coudrais revient sur les coulisses de la création de sa bande dessinée, qui retrace les moments clés de l’histoire du FC Nantes. Il explique comment l’ouvrage a été conçu pour mêler succès historiques et périodes plus complexes, tout en évoquant l’impact du rachat du club par Waldemar Kita. Son approche narrative, qui conjugue rigueur historique et passion personnelle, offre un regard captivant sur l’évolution d’un club mythique.

Le podcast permet également de découvrir d’autres facettes de l’auteur, notamment à travers ses sites Sports à lire, qui passe en revue les publications sportives, et Le Footichiste, dédié aux liens entre football et musique. Ces projets, fruits d’un travail d’analyse et de partage, témoignent de son envie de faire dialoguer sport et culture. Une discussion riche en anecdotes, qui s’adresse autant aux passionnés qu’aux curieux.