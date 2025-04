Le 8 février 2025 à Botmeur dans les Monts d'Arrée, se tenait une soirée "show paillette" : on pouvait y voir un drag show et jouer au bingo

Les Joyaux de l'Arrée, c'est "trois ami.e.s qui font du drag", iels se sont produit.e.s ensemble pour la première fois le 8 février 2025 dans les Monts d'Arrée, à Botmeur, dans la salle Fanch Abgrall. Iels y ont enchanté le public, venu en nombre.

Jean Pierre Fouqueer, en maître de cérémonie, y introduisait flamboyant, trois vedettes : Myosotis, la Julie Pétrie et Nombril du monde avec leurs petits précieux.

Un drag show rural et sous le signe du jeu

L'écriture et la mise en scène du show sont signées Kevin Laplaige. Une représentation ponctuée de lypsincs (performance où l'on fait du playback), y compris sur des musiques originales, écrites et composées par Arthur Couka, et sur lesquelles les drags ont posé leurs voix.

Un drag show absolument rural où les Monts d'Arrée et la Bretagne étaient mis à l'honneur à travers des jeux. On pouvait espérer y remporter le Bingo Drag et tester sa culture générale locale avec le frénétique "Questions pour un breton".

J'ai eu la chance de suivre quelques répétitions des Joyaux de l'Arrée et de poser mon micro alors qu'iels se maquillaient à quelques heures du spectacle...

Restez connecté.e.s ! Les Joyaux de l'Arrée se produiront au Stal Café de Plouneour Menez le 19 juillet 2025 et annonceront des dates prochaines, en Bretagne toujours, sur leurs comptes Instagram :

@myosotis.drag

@la_julie_petrie_

@nombril.du.monde

En attendant, vous pourrez les apercevoir à la Pekno Parade, fête du bourg de Saint-Cadou le 17 mai 2025.