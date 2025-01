Éducatrice à l'environnement et éducatrice spécialisée, Sandrine Colin a créé Ribin & Sens en mai 2024. Elle propose de multiples activités pour s'immerger dans la nature et profiter ses bienfaits, en presqu'île de Crozon et ailleurs dans le Finistère.

C'était le premier métier de Sandrine Colin : éducatrice à l'environnement. Comme elle souhaitait faire découvrir les bienfaits de la nature à toutes sortes de publics et en particulier ceux en grande difficulté, elle est aussi devenue éducatrice spécialisée. Forte de ces deux compétences, Sandrine a créé en mai 2024 son activité : Ribin & Sens. Les sentiers (en breton) et les sens, car sa vision de la découverte de la nature fait appel justement à tous les sens.

Les bienfaits du contact avec la nature

Les études scientifiques qui démontrent les bienfaits d'une reconnexion à la nature, même très ténue, sont désormais nombreuses et bien établies. On sait que le contact avec la nature favorise aussi bien la santé mentale (baisse du stress, maintien du bien-être, lutte contre la dépression et l'anxiété), régule la tension artérielle, renforce le système immunitaire, atténue le stress thermique, améliore l'espérance de vie... En outre, les apprentissages des enfants sont plus efficaces quand ils se font dans la nature. Il suffit d'une vingtaine de minutes par jour en contact avec la nature pour que les bienfaits se fassent sentir.

Emmener à l'extérieur ou faire venir le dehors en intérieur

Ribin & sens veut mettre en avant l'émerveillement et le mieux-être par contact avec un milieu naturel ou, si la personne est alitée, avec des éléments naturels apportés en intérieur. Pour les enfants, on développe ses sens en prêtant attention aux bruits, aux odeurs, aussi bien qu'aux couleurs, détails minuscules, etc. Pour les personnes âgées, les souvenirs liés à la nature sont convoqués : jeux d'enfance, jardin potager, balades.

Sandrine Colin peut aussi bien accompagner et commenter des randonnées pédestres classiques autour du végétal, de l'animal ou du patrimoine bâti, que des marches douces pour des personnes à mobilité réduite, des bains de nature (de forêt notamment). Elle peut mener des ateliers de jardin à visée thérapeutique, de soin et de santé, des activités artistiques en lien avec la nature (de type "land art") ou des animations nature à thèmes (les arbres, les oiseaux...). Certaines activités peuvent être prises en charge financièrement sur demande auprès de la MDPH.

Les accompagnements que propose Ribin & sens sont destinés aux particuliers et aux personnes en structures sociales, éducatives et médicales ; ils peuvent se faire de manière individuelle ou en groupe (à domicile ou en structure). Ils seront adaptés à la démarche et aux besoins de chacun.