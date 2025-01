Construite il y 20 ans et mise à l’eau pour la première fois à Châteaulin en 2004, la Rosily est de retour chez elle, à Port-Launay pour transporter du bois. Après avoir été remise en état pendant un an, cette longue péniche a rejoint les bords du canal de Nantes à Brest le 18 mars 2024 !

Dimensions de la péniche : Longueur : 20m / Largeur : 4,5m / Poids : 12 tonnes

Une remise à l’eau qui permettra de désencombrer les rives du canal

Après des mois de travaux et de réparations, la Rosily est de retour pour de nouvelles missions. Initialement conçue pour le transport de matériaux, la péniche va principalement servir au ramassage de bois et à l’ouverture des berges fortement encombrées de branchages, surtout depuis la tempête Ciaran. Son propriétaire Claude Prigent, directeur de l’entreprise de recyclage de matériaux Yprema, se réjouit de cette remise à l’eau et insiste sur l’importance de revaloriser lanavigation sur le canal, pour raviver le tourisme du centre Finistère.

Une péniche utile et zéro carbone

La vocation première de la Rolsily est industrielle mais également écologique. À l’origine la péniche était tirée par deux chevaux bretons par le chemin de halage et transportait les mâchefers de l'usine d’incinération SIETREM jusqu’à la plateforme de recyclage Yprema. Cette pratique lente et quasiment non carbonée est apparue caduque face aux progrès industriels au fil du temps. Mais cette pratique pourrait de nouveau s’avérer intéressante dans le cadre de la transition écologique.

Depuis 2020, la Région Bretagne veut relancer l'attractivité du canal

La section finistérienne du canal de Nantes à Brest est gérée par la Région depuis 2020 ; au cours de l’année 2023, la collectivité a commandé une barge dotée d’un bras télescopique de 5 mètres pour évacuer les bois de halage, ce système s’est avéré très utile notamment après la tempête Ciaran. Cette implication du Conseil régional s'inscrit dans une politique de développement de l’activité touristique et de la fréquentation du canal, avec le souhait de limiter aussi l’impact carboné des déplacements. Claude Progent affirme que sa péniche finira sa carrière à Port-Launay, même si elle est loin de la retraite et s'apprête à commencer au moins 20 ans de transports de bois sur l’eau !