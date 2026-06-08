Dans le livre Ressac et silence, les poèmes de Jean Lavoué répondent aux photos d'Aïcha Dupoy de Guitard qui nous raconte comment elle explore le monde minéral de la presqu'île de Crozon, pour en façonner des images, elles aussi, poétiques.

Ressac et silence, Aïcha Dupoy de Guitard (photographies) et Jean Lavoué (textes), éditions Calligrammes Bernard Guillemot

C'est Jean Lavoué lui-même qui aurait dû éditer Ressac et silence, s'il n'avait disparu avant la fin du projet qui a duré deux ans. Aïcha Dupoy de Guitard l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un autre auteur avec qui elle dialogue, Gilles Baudry, le moine poète de l'abbaye de Landévennec. Elle a proposé à Jean Lavoué d'écrire des textes en écho aux photos qu'elle lui présentait, de courts poèmes, de ceux qui vont à l'essentiel.

Au fil de ses sept précédentes parutions, la jeune femme avait déjà partagé avec nous son regard sur le minéral. Sa photographie est presque toujours immergée dans la nature et, forcément, on y croise des roches. Mais cette fois, elle souhaitait dédier un livre à ces pierres de bord de mer, de presqu'île de Crozon, auxquelles souvent, on tourne de dos pour contempler l'océan, alors que...

Dans l'objectif d'Aïcha, tant de merveilles se révèlent. Selon elle, il suffit de prendre le temps de regarder. Attendre aussi la lumière propice. On ne peut pas se précipiter. Les roches, les galets, les pans de falaises, les circonvolutions minérales, les grottes marines, elles aussi sont en mouvement. Elles aussi traduisent une "poésie de l'instant" chère à l'artiste. Mais, c'est un temps bien plus long que le nôtre, des millénaires, des millions d'années qui s'accumulent et créent cette beauté.