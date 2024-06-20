Dans sa ferme de Guengat, L'arbor et sens, Johan Guichen produit des fruits en s'appuyant sur l'écosystème et un modèle d'agroforesterie touffu. Il fait profiter le réseau paysan Civam du Finistère de ses compétences et de son expérience.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Le site internet de L'arbor et sens à Guengat

photo de couverture : crédit Johan Guichen

Johan Guichen travaillait dans l'hôtellerie et le tourisme d'entreprise avant de chercher une voie professionnelle autre, plus ancrée sans doute. Il avait d'abord imaginé et dessiné cette exploitation, dont on peut voir les croquis sur le site de L'arbor et sens.

Née en 2022 d'un rêve qui couvait depuis longtemps, L'arbor et sens sort lentement de terre à Guengat. Il faut du temps pour construire un verger. Les arbres fruitiers poussent, les arbustes sont déjà visibles, et progressivement se dessine — c'est le mot — un paysage agroforestier très construit.

Une organisation circulaire, pensée comme un écosystème global

L'exploitation est située sur une colline et organisée autour d'un verger principal circulaire puis en fonction des micro climats : sur le coteau ouest-sud-ouest en pente, la vigne, les fraises et les petits fruits s'épanouissent. Johan travaille ses associations arbres/fleurs/légumes/aromates pour attirer des oiseaux, des invertébrés auxiliaires ou repousser les prédateurs. À terme, un petit élevage pourrait assurer l'entretien et la fertilisation du sol.

Au total, Johan cultive une trentaine d'espèces de pommes, poires, pêches, cerises endémiques de la Bretagne, mais aussi du raisin, du sureau, de l'argousier et des fruits plus méridionaux comme des figues, de l'amande, des abricots, du feijoa, avec même une expérimentation sur la pistache ; sans oublier les agrumes, sous serre.

Des grands et petits fruits transformés en gourmandises

Son objectif est de produire en agriculture biologique des fruits variés (petits et grands) pour les transformer en confitures, compotes, confiseries ou jus... et, en attendant que ce soit le cas, il vend des plants d’aromatiques et des plants potagers vivaces. Il propose également un service d’accompagnement au jardin, de sa conception à son entretien.

Après avoir suivi des formations au Civam (gestion prévisionnelle) lorsqu'il passait son BPREA (Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole), Johan est devenu administrateur de l'association et il forme à son tour les autres membres du réseau à l'arboriculture au naturel.