Depuis 2005 en Bretagne, l'association Solidarité paysans intervient auprès des agricultrices et agriculteurs qui sollicitent son aide en cas de difficultés économique, techniques et/ou psycho-sociales. Les suivis sont assurés par des bénévoles en retraite de l'agriculture et durent souvent deux années.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Le site internet de Solidarité paysans

Solidarité Paysans est un réseau national qui vient en aide aux agricultrices et agriculteurs en difficultés dans presque tous les départements avec 27 associations locales, donc celle du Finistère née en 2005. Alors que la Mutualité sociale agricole constate que la population inscrite chez elle de 15 à 64 ans a un tiers de risque supplémentaire de commettre un suicide, la prise en charge des difficultés, voire de la détresse paysanne apparait donc cruciale. Ce n'est que très récemment que les Chambres d'agriculture ont mis en place des cellules de prévention et d'écoute.

80 familles ou personnes suivies par leurs pairs, bénévoles

L'association Solidarité paysans reste donc encore une interlocutrice privilégiée pour celles et ceux qui connaissent des difficultés, qu'elles soient techniques, économiques et financières ou psychosociales. La moitié des demandes concernent d'ailleurs des états dépressifs et détresses psychiques.

Environ 80 personnes ou familles sont suivies actuellement dans le Finistère. Ce sont bien des bénévoles, des agricultrices ou agriculteurs en retraite ou en activité qui suivent et accompagnent les bénéficiaires.

En Bretagne, il existe un collège de bénévoles dans chaque département et une équipe de 10 personnes salariées répartis sur le territoire. L’activité de l'association consiste aussi à former les bénévoles et identifier des partenaires spécialisés en droit, psychologie, etc.

L'accompagnement permet aussi bien de rompre l’isolement que de maintenir les personnes en activité, de défendre leurs droits, de les soutenir dans leurs démarches administratives ou bancaires, ou de rétablir les liens avec leurs partenaires professionnels.

Le maraîchage particulièrement touché ces dernières années

En 2024, ce sont 326 fermes qui ont été accompagnées (dont 80 dans le Finistère) : les productions dominantes (Bretagne comme Finistère) sont l’activité Bovins lait et le maraîchage. La tempête Ciaran et la crise de la consommation des produits bio ont marqué les interventions de Solidarité Paysans.

L’un des facteurs principaux des difficultés rencontrées dans le Finistère, est lié au décrochage administratif avec les problèmes économiques et techniques qui en découlent. Les deux causes suivantes sont le financement des investissements et les problèmes de santé, les conflits entre associés sont la troisième cause de crise.