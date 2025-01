Dans le quartier de Keredern à Brest, l'agriculture et la ville se rencontrent depuis plusieurs années au fil des actions comme le Cabas des champs. Le Civam du Finistère participe à la réflexion sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Un banquet viendra fêter le printemps.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

L'opération Cabas des champs a été lancé en 2013 dans plusieurs quartiers de Brest. Il s’agissait de promouvoir une alimentation de qualité, abordable pour des populations aux revenus modestes, notamment en raccourcissant les circuits, dans un contexte où l’inflation des produits frais se faisait déjà sentir.

Des produits locaux de qualité, abordables...

A Keredern, un millier de logements, surtout sociaux, abritent 2200 personnes dont certaines sont là depuis de nombreuse années, bien décidées à rester dans ce quartier attachant, vivant, où les générations se croisent, où la solidarité est encore présente. Acteur de cette bonne ambiance, le centre social et culturel Les amarres, participe toujours à l’opération Cabas des champs et le réseau Civam en fait partie depuis plusieurs années aussi. Elle permet de proposer à la population des produits locaux : légumes, produits laitiers, viandes, pain, venus de 7 ou 8 fermes autour de Brest.

...mais encore des familles qui ne peuvent pas y accéder

Chaque personne peut choisir les produits qu’elle souhaite et venir chercher son cabas une fois par mois (paiement à la commande).

Malgré cette opération, il reste encore des foyers dont les revenus sont trop faibles pour acheter des produits du cabas ; car les productrices et producteurs doivent aussi pouvoir gagner leur vie.

L’idée de l’opération est bien de créer des passerelles entre les deux mondes, rural et citadin. Chaque partie peut ainsi se rendre compte des réalités économiques de l’autre. Des rencontres physiques ont aussi lieu régulièrement, comme lors des entretiens menés récemment auprès de la population ou des paysannes et paysans (et par les uns et les autres). Des entretiens qui seront mis en scène par une comédienne du théâtre du Grain.

L’alimentation comme un ciment social

Autour de l’opération Cabas des champs, le centre social mène d’autres actions liées à l’alimentation : ateliers de cuisine, culture de potagers partagés, etc. Un banquet réunissant la population et les productrices et producteurs a lieu en cette fin du mois de mars 2024 pour fêter ces années d’échanges.

Pour creuser la question des prix agricoles accessibles et rémunérateurs, téléchargez le livret : La quadrature du poireau