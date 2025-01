Après l'étude autour du système agro-alimentaire sur la question des prix de l'alimentation, on explore les solutions pour permettre aux personnes en grande précarité d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité, avec le réseau Civam du Finistère et l'association Vrac 29.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Pourquoi l'étude Accessible — lancée par le Secours catholique, le réseau national des Civam, la Fédération française des diabétiques et Solidarité paysans — évoque-t-elle "l'injuste prix de l'alimentation" ? Parce que le système alimentaire en l'état actuel permet qu'il y ait d'un côté des producteurices qui n'arrivent pas à se payer correctement, et de l'autre des personnes avec très peu de ressources pour qui une alimentation saine est tout simplement inabordable.

Réorienter les aides publiques au système alimentaire vers un modèle soutenable

Quand on se penche sur les aides fiscales au système alimentaire et agricole, on constate que sur les 8,6 milliards d'euros que représentent ces aides, seulement 112 millions soutiennent des systèmes agricoles qui respectent l'environnement et la santé des gens.

Les recommandations de l'étude portent d'ailleurs sur la réorientation des aides publiques vers les systèmes de production qui génèrent le moins d'impact sur l'environnement. Les préconisations portent aussi sur des solutions plus locales qui permettraient de rendre accessible à toutes et tous l'alimentation de qualité, tout en garantissant un revenu décent à celles et ceux qui produisent. La restauration collective peut notamment être un levier puisqu'elle permet de proposer des repas avec des produits bio et locaux avec des tarifs modulés selon les revenus des publics (scolaires, personnes âgées, etc.).

Des expérimentations locales pour remettre de la démocratie dans l'alimentation

Dans le Finistère, en particulier à Brest, l'association Vrac 29 concerne pour l'instant cinq quartiers brestois prioritaires dans la politique de la ville : Pontanézen, Kerbernard, Quéliverzan, Keredern et Kerourien. Ces quartiers comptent une plus forte proportion de personnes précaires ; ils sont par ailleurs éloignés des possibilités d'approvisionnement en produits locaux et bio (pas de marchés). Dans chaque quartier, Vrac 29 a monté un groupement d'achat, avec l'aide des centres sociaux, du Civam du Finistère et d'autres associations, en particulier d'aide alimentaire. Vrac 29 assure à la fois la coordination et la logistique, mais aussi et surtout, l'animation des groupements d'achat. Les personnes qui participent aux groupements sont accompagnées pour pouvoir choisir les fournisseurs — producteurs — du groupement. Ces animations peuvent prendre la forme de dégustations par exemple ; le Civam est là aussi pour faire comprendre les multiples implications des choix alimentaires. Habilité "aide alimentaire", Vrac 29 bénéficie de prix auprès des producteurs et peut pratiquer une tarification différenciée auprès des membres des groupements d'achat. La population étudiante, d'autres territoires finistériens, pourraient aussi être progressivement associés à cette opération.

Également à Brest métropole, le collectif "à table" lance une caisse alimentaire sur le modèle de celle qui existe par exemple à Montpellier : avec le soutien de la ville et de la métropole, Vrac 29 et d'autres associations liées à l'alimentation (Vert le jardin, Aux gouts du jour, la Maison de l'agriculture bio) vont expérimenter une allocation de 150 euros par mois attribuée à 100 personnes ; lesquelles cotiseraient à la caisse locale en fonction de leurs moyens. Ces personnes choisiraient aussi les commerces et exploitations référencés où pourrait être dépensée l'allocation. L'expérimentation doit durer 6 mois, dans deux quartiers de Brest.

Le Civam du Finistère travaille de son côté à développer d'autres caisses sur ce modèle, mais en zone rurale.