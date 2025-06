Portrait de membres du réseau Civam du Finistère : Vincent Kervella s'est lancé en maraichage en 2021, sa compagne Marie Pronost, elle aussi, en 2023, à La Forest-Landerneau.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Aux alentours de la quarantaine, après une première carrière dans le bâtiment, Vincent Kervella a souhaité s'orienter vers la production agricole, pour des raisons éthiques et politiques, en agriculture biologique. Il s'est donc adressé au Centre de formation de Kerliver de Hanvec pour passer un BPREA (Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole). Cette formation lui a beaucoup appris, a permis à son projet d'évoluer jusqu'au maraîchage dans lequel il s'est lancé en 2021.

C'est aussi à Kerliver qu'il a rencontré sa compagne Marie Pronost qui elle, s'est lancée un peu plus tard (elle vient de quitter son ancien métier de traductrice). En suivant les conseils de leur réseau (dont le Civam, intervenant dans la formation du BPREA), Vincent et Marie ont choisi de créer deux exploitations distinctes, pour garder une certaine liberté, ce qui ne les empêche pas de travailler ensemble puisque leurs fermes sont à cinq minutes à pied l'une de l'autre. Une "entraide paysanne" les lie au quotidien.

Les conseils du réseau les incitaient aussi à concentrer leur recherche de terres ; ce qu'ils ont fait, aux alentours de Landerneau et c'est à La Forest-Landerneau que se trouvent leurs implantations. Le couple a d'ailleurs bien apprécié l'accueil que lui ont réservé les agriculteurs du voisinage, quelles que soient leurs pratiques.

Pour Vincent, il a fallu transformer un champ de maïs conventionnel en exploitation maraîchère bio, pour Marie, c'était un pâturage. Quelques créations de talus, plantations d'arbres fruitiers et un gros travail du sol plus tard, le couple produit ses légumes et les vend sur le marché de Guipavas. Vincent a pris goût à ce contact avec la clientèle. Il ne regrette pas son choix en tout cas. À 45 ans, il veille à travailler sans se blesser. Il prend plaisir à la vie au grand air et au sens que revêt son métier.

Quant au nom de la double exploitation de Marie et Vincent, elle est parlante : La croisée des chemins.