Le réseau paysan Civam du Finistère accompagne le parcours d'installation de Sarah Mathieu qui veut produire agrumes et noisettes à Rosnoën. Elle complètera son activité par une pépinière et la transformation des noisettes.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Même si elle n'est pas fille d'agriculteurs, Sarah Mathieu connait bien le milieu agricole pour y travailler occasionnellement. Elle exploite par ailleurs des terres familiales en Sicile. Comme elle vit à Rosnoën, après une carrière de soudeuse-serrurière pour une compagnie de spectacle vivant, elle a souhaité se lancer dans la même culture que ce qu'elle pratique en Italie : la production de noisettes et d'agrumes, en agriculture biologique.

Quatre hectares d'arboriculture fruitière à Rosnoën

Quand elle passait son BPREA, elle a été informée de la vente d'une parcelle de quatre hectares à Rosnoën. Elle s'est portée candidate, en concurrence avec deux agriculteurs voisins qui souhaitaient agrandir leurs exploitations. Le Civam l'a soutenue et l'a incitée à suivre aussi le parcours 3P (Plan de professionnalisation personnalisé) pour conforter son projet. La Safer (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) a finalement retenu ce dernier pour l'attribution des terres.

Trois à quatre ans pour une production qui génère un revenu

Désormais propriétaire de ses terres, elle a commencé d'ores et déjà à travailler ses sols pour les revitaliser en épandant du crottin de cheval ou en cultivant des engrais verts (les parcelles étaient auparavant cultivées en céréales, de manière intensive). Il faudra du temps avant d'obtenir suffisamment de fruits pour en vivre (3 à 4 ans environ), même si quelques noisettes poussent déjà. Ces dernières seront, à terme, transformées en pâte de noisette. Les agrumes, citrons et mandarines, d'espèces acclimatées au Finistère, seront vendus en magasins bio ou directement en restauration scolaire. Pour compléter ses revenus et répondre à une demande croissante, la productrice proposera aussi ses plants de fruitiers en pépinière.

Il reste à Sarah à déposer, avec l'aide du Civam, le dossier pour obtenir la Dotation jeune agricultrice (DJA), subvention européenne à laquelle elle peut prétendre. La création officielle de l'exploitation interviendra en janvier 2026.