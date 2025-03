À l'heure où les fermes peinent à trouver des repreneurs, l'une des missions essentielles du réseau Civam du Finistère est d'aider les installations en agriculture paysanne, en particulier via la formation "De l'idée au projet". C'est un moment d'incubation indispensable pour s'interroger sur son mode de vie et ses attentes avant de se lancer, surtout quand on ne vient pas du monde agricole.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Photo de couverture : crédit Valentin Hillairet

C'est une des formations phares que propose le Civam du Finistère avant l'installation agricole : De l'idée au projet. Elle dure 10 jours, est étalée sur trois mois et fait office d' "incubateur de projet agricole". En plus des conseils pour réaliser toutes les phases techniques d'une installation agricole (budget prévisionnel, dimensionnement de son exploitation, définition des produits…), elle permet aux stagiaires de visiter des exploitations, d'échanger avec des agricultrices et agriculteurs et de partager leurs propres expériences.

En effet, de plus en plus de personnes candidates à l'installation sont Nima - Non issues du monde agricole - et certaines ont finalement une idée très vague des réalités du monde agricole. Alexandra Sarlat et Cécile Weyer travaillaient toutes deux dans les ressources humaines et ont eu peu à peu envie de réorienter leur vie professionnelle, toutes deux vers le maraîchage. Elles ont suivi la formation du Civam du Finistère et ont pu confirmer leurs envies initiales, tout en mesurant les contraintes et les difficultés, pas forcément uniquement techniques.

Une formation qui permet de s'interroger largement sur la vie à la ferme

La formation "de l'idée au projet" est l'occasion aussi en effet de s'interroger plus largement sur ses choix de vie, rythmes professionnels, aspirations, sur ses capacités physiques aussi, sur ses choix. Dans le cas d'Alexandra, c'est la mesure du temps qui s'est imposée. Elle se voyait très vite installée après son BPREA (Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole) et elle a en fait réalisé qu'il fallait se donner davantage de temps de réflexion et de recherche. Cinq ans après le début de sa démarche, elle s'apprête à s'installer enfin à Plonévez-Porzay. Cécile a quant à elle commencé en couple et le projet a évolué, elle s'est séparée de son conjoint et elle s'est installée en 2021, mais en solo à Guengat. Elle a dû aussi affronter la tempête Ciaran qui a "remis le compteur à zéro" mais elle reste convaincue par son choix et ne regrette rien.

On peut aussi aborder la formation "de l'idée au projet" quand on envisage une reprise d'exploitation. Certains cédants font même du suivi de cette formation une condition avant d'aller plus loin.

Pourtant, la Région Bretagne a décidé de mettre fin à son soutien financier à cette formation. C'est un paradoxe à l'heure où la profession agricole s'inquiète du renouvellement des générations et de la pérennisation des activités. Contrairement à un suivi individuel, la formation De l'idée au projet comporte une dimension collective qui se révèle bien plus riche.