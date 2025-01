Un projet de filière chanvre graine-paille en Finistère avec le réseau paysan Civam. Pierre Pech le président de l'association Chanvre de Cornouaille nous décrit la plante, ses (multiples) usages, ses atouts et ses exigences.

Pour contacter le président de l'association Chanvre de Cornouaille : pierre.pech2982@protonmail.com

Pierre Pech est en cours d'installation en production de plantes aromatiques et médicinales, mais il expérimente aussi la culture du chanvre ; avec trois de ses collègues du sud Finistère, il a fondé en janvier 2024 l'association Chanvre de Cornouaille qui ambitionne de monter une filière chanvre.

Le chanvre, plante à tout faire qui pousse bien en Bretagne, sans polluer

Cultivée et utilisée par l'humanité depuis des millénaires, cette plante possède en effet de nombreux usages possibles, à commencer par la production textile qui était effective en Bretagne jusqu'au XIXe siècle (200 000 hectares cultivés). On produisait le chanvre pour sa fibre, transformée en cordages ou en toiles.

Plus récemment, on a découvert les vertus des graines de chanvre pour l'alimentation humaine comme animale : riche en protéines, vitamines, acides gras (Oméga 3).

Bien sûr, les principes actifs de certaines variétés sont utilisés pour leurs actions psychotropes, qu'il s'agisse du THC (cannabis, qui reste illégal en France) ou du CBD (autorisé).

Enfin, on redécouvre depuis quelques années le chanvre pour ses usages dans le bâtiment et ses vertus isolantes : en enduit ou en béton (mélange chaux-chanvre) ou associé à de la terre crue.

Facile à cultiver en Bretagne, le chanvre ne nécessite ni engrais ni pesticides ; en outre, le système racinaire de la plante est profond et aère le sol. On peut donc utiliser le chanvre, y compris à côté des cours d'eau et captages d'eau potable.

Les difficultés de l'exploitation du chanvre

Outre l'image sulfureuse qui colle encore au chanvre, il reste aux productrices et producteurs à lever quelques freins : trouver les équipements pour la récolte du chanvre (de plus en plus rares), convaincre les ETA (Entreprises de travaux agricoles) de procéder à la coupe des tiges.

En effet, la graine est d'abord récoltée, en laissant la tige en place ; elle sera ensuite tamisée pour sélectionner les grains qui seront séchés et utilisés en alimentation. Mais pour récolter la paille, il faut compter avec la silice que contient la tige et qui use, voire casse les lames, suscitant des réticences de la part des ETA.

Une fois coupée, la tige est laissée au sol et sèche au soleil (comme le foin) ; elle est ensilée une fois sèche. La paille est un mélange de fibre et cellulose ; il faut donc ensuite défibrer la paille. Ce qui nécessite une chaîne de défibrage pour obtenir la chènevotte, utilisée en bâtiment.

Une filière chanvre en Cornouaille, pourquoi, comment

C'est là qu'intervient l'association, première pierre d'une filière chanvre. Chanvre de Cornouaille sera chargée de la transformation des récoltes rachetées aux producteurs. Une chaîne de défibrage est en cours d'installation. Il faudra ensuite investir dans une chaîne de tri pour calibrer la paille selon ses différents usages, opération qui permettra d'obtenir les labels nécessaires à une distribution et à une utilisation à plus grande échelle, notamment industrielle. En attendant, les artisans du bâtiment pourront se procurer la paille de chanvre en circuit court.

L'association cherche donc des partenaires, financiers, mais aussi techniques, comme des cuisiniers et laboratoires agroalimentaires qui pourront composer des recettes pour valoriser graines et farine de chanvre. S'ensuivra un travail de sensibilisation auprès du public pour faire déguster et apprécier les produits alimentaires nés du chanvre.

Orientée graine-paille, la filière pourrait aussi s'élargir à d'autres activités chanvrières (textile, CBD) ou à tout le territoire du Finistère.