En tant qu'association experte de l'agriculture paysanne et locale, le Civam du Finistère réalise pour la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime une étude sur les liens entre agriculture et commerces alimentaires, comme elle l'avait déjà fait en pays Glazik. Résultats attendus au printemps 2026.

D'octobre 2023 à avril 2024, le Civam du Finistère a réalisé pour Quimper Bretagne occidentale une étude sur les liens entre agriculture et commerces alimentaires en Pays glazik (Briec, Landrévarzec, Landudal et Edern). Elle avait pour objectif d'examiner les liens entre agriculture et commerces alimentaires du territoire.

Une enquête à laquelle participe la population locale

La particularité de la méthode était d'impliquer la population dès le début de l'étude, dans le choix même des commerces enquêtés. Une première rencontre publique a permis de lister tous les commerces cités par les habitantes et habitants présents. En conservant seulement la vingtaine de commerces du territoire, le Civam a pu proposer une typologie : les lieux dits alternatifs (vente à la ferme, AMAP, ventes en lignes de producteurs locaux), les magasins spécialisés ouverts aux professionnels (grossistes), les épiceries de nuit, les épiceries de proximité, les halles, les magasins discount, les magasins de spécialités, les marchés de plein vent, les supermarchés.

Pour entrer dans le budget de l'étude, cinq commerces ont été retenus, représentatifs du tissu local et de profils variés, du supermarché au petit magasin de producteurs, en passant par une épicerie solidaire. Le questionnaire a été construit avec les habitantes et habitants qui ont aussi participé aux entretiens dans les commerces sélectionnés.

Dans le cas de la CCPCAM, les élus ont commandé au Civam la même enquête en la limitant cependant aux 7 communes de la presqu'île de Crozon ; une première rencontre a eu lieu le 23 septembre 2025 et une dizaine de personnes y ont participé. La sélection des commerces est imminente.

Faire comprendre ce qu'est un système alimentaire, de la production à la consommation

La participation citoyenne a pour objectif de permettre à tout un chacun de découvrir les coulisses des commerces alimentaires, leurs différentes contraintes, les définitions très variables qu'ils mettent derrière les notions de "proximité", de "local" (de 20 à 200 km !). Cela permet aussi aux consommatrices et consommateurs d'envisager leurs propres achats alimentaires d'un point de vue plus global, en évaluant les impacts de leurs choix.

Pour les élus, dans le cadre du Projet alimentaire territorial, ce type d'étude est une aide à la décision pour prendre d'éventuelles mesures politiques qui favoriseront une alimentation de qualité, plus accessible, même aux personnes très précaires. Ce qui explique aussi l'intérêt d'intégrer à la liste des commerces enquêtés les points de distribution alimentaire (Secours populaire, Restos du cœur, etc.) ou les épiceries sociales.

