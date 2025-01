Pendant une année environ, les paysannes et paysans du réseau Civam du Finistère ont rencontré des personnes en grande précarité pour comprendre les enjeux de la consommation alimentaire et les coûts sociétaux du système agro-alimentaire actuel.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Au départ, il y a une étude, lancée par le Secours catholique, le réseau national des Civam, la Fédération française des diabétiques et Solidarité paysans, une association qui vient en aide aux agricultrices et agriculteurs en difficulté. En 2023 et 2024, le cabinet Le basic s'est vu confier la mission d'évaluer le coût sociétal de notre alimentation. En effet, alors que le monde agricole souffre intensément (la profession la plus touchée par le suicide, des mouvements sociaux à répétition...), une frange importante de la population peine à se nourrir correctement (2 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire). Les maladies induites par une alimentation de mauvaise qualité progressent et les dépenses de santé qu'elles impliquent aussi ; le diabète de type 2 a ainsi augmenté de 160 % en 20 ans (chiffres de l’Assurance maladie et de l’Inserm). Enfin, l'effondrement de la biodiversité est l'une des conséquences de nos modes de productions et cette disparition massive de pans entiers du vivant a déjà un impact sur l'agriculture elle-même, en particulier ses rendements. Bref, "le système est clairement à bout de souffle" ; l'étude est destinée analyser ce phénomène et à définir aussi des solutions.

Santé, environnement : l'équation impossible du système alimentaire français

En parallèle de l'étude scientifique, le Civam du Finistère a souhaité mener des rencontres, échanges de pratiques, de vécus entre différents publics : celles et ceux qui produisent (le Civam, Solidarité Paysans) et les bénévoles ou bénéficiaires de l'aide alimentaire. Pendant une année, les deux réalités ont donc pu se confronter et renforcer le constat : en l'état actuel du système de production et de distribution de l'alimentation en France, il est impossible de garantir à toutes et tous une alimentation saine, équilibrée, bénéfique pour la santé humaine et non destructrice de l'environnement. Même en apprenant à cuisiner, même en disposant de toutes les informations quant aux circuits d'approvisionnement alimentaire, les plus précaires ne peuvent pas se nourrir correctement. Quand on est à l'euro près, on compte aussi l'énergie nécessaire pour se déplacer et faire ses achats, pour cuire les aliments... impossible dès lors de "manger cinq fruits et légumes par jour" ou de répondre aux autres recommandations du Plan national nutrition santé. Et le problème ne vient seulement du prix affiché sur l'étiquette des produits. Du point de vue des agricultrices et agriculteurs, le problème vient aussi de la répartition de la valeur générée tout au long du cycle de production alimentaire.

Un prix injuste qui ne profite ni au monde agricole ni au public

Les prix alimentaires sont qualifiés d'injustes par les porteurs de l'étude, car sur 100 euros, seuls 7 euros reviennent aux productrices et producteurs. En outre, le panier alimentaire des ménages est globalement resté le même ces dernières années, ou il a augmenté du fait de l'inflation. Le prix d'un aliment se répartit ensuite entre les différents intermédi aires pour le transport, la transformation ou la distribution des produits. Un chiffre suscite des questions : les 5,5 milliards d'euros investis en marketing et communication par l'industrie agro-alimentaire en 2023. L'emballage, la publicité interviennent largement dans le prix des produits. Quant aux subventions publiques, elles s'orientent massivement vers des modes de production délétères pour nos santés et notre cadre de vie. Le prix de notre alimentation est ainsi l’expression, au fond, d’un contrat social, d’un choix de société. Mais est-il celui de la majorité des citoyennes et citoyens ? Où en est la démocratie alimentaire ?

Réponse dans une prochaine émission de Transistoc'h

Retrouvez l'étude "l'injuste prix de l'alimentation" sur le site internet du réseau Civam