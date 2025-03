Le BPREA — Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole — est essentiel pour lancer son activité agricole et obtenir les subventions d'installation. Cependant, il peut être intéressant de tester davantage son projet, surtout quand on est non issu du milieu agricole. C'est ce que permet la Ciap 29 avec son stage de 12 mois de "paysannerie créative".

C'est en 2012 en Loire-Atlantique qu'est apparue la première Ciap, coopérative d'installation en agriculture paysanne du Finistère. Il en existe quelques-unes en France, notamment dans le Finistère depuis 2019 à l'initiative du réseau de la paysannerie Civam qui s'est associé à d'autres structures porteuses : le Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère et la Confédération paysanne (syndicat agricole). L'association Terre de liens, le Parc naturel régional d'Armorique et la Coopérative d'activités et d'emploi Chrysalide sont aussi impliqués dans la Ciap 29.

12 mois d'immersion dans l'agriculture paysanne du Finistère avec un suivi régulier

La Coopérative peut mettre à disposition des espaces tests agricoles (comme au Centre de formation de Kerliver en maraîchage ou à Menez Meur en élevage les années précédentes) et assurer un portage d'activité (pour des personnes qui ne peuvent pas encore acheter leur terre et commencent donc par la louer). L'essentiel du rôle de la Ciap 29, consiste cependant à coordonner le stage "paysan créatif" qui dure 12 mois. C'est un peu comme un concentré des formations proposées par le Civam (qui intervient tout au long de la formation) avec surtout une immersion dans l'activité agricole proprement dite pendant 12 mois. Chaque porteur ou porteuse de projet doit trouver deux maitres de stage en Finistère. Des journées collectives consacrées à la théorie ont lieu une fois par mois. Des visites de fermes sont également organisées.

Des stagiaires souvent extérieurs au milieu agricole avec des projets déjà bien dessinés

Le BPREA n'est pas obligatoire pour pouvoir participer au stage, mais il faut avoir déjà bien dessiné son projet agricole et le secteur du Finistère où on veut travailler ; un dossier, utile pour la présentation à des organismes de financement ou d'accompagnement, sera soutenu en fin de cycle. Pour autant, des journées sont dédiées au développement de ce projet pendant toute la durée du stage (recherche d'exploitations à céder ou de foncier, contact avec les banques, suivi d'autres formations ponctuelles, etc.). L'autre grand intérêt de la formation paysan créatif, c'est l'échange permanent avec d'autres candidates et candidats à l'installation, et le suivi par les professionnels. Et bien sûr, en travaillant réellement dans des exploitations agricoles du Finistère, on se confronte aux réalités du métier, on se teste, on s'interroge, voire, on redessine complètement son projet ! Chaque stagiaire organise un groupe d'appui local avec des agriculteurices, des élues, élus, des proches qui peuvent apporter des avis sur le projet.

Six stagiaires sur dix ont créé leur activité agricole après la formation

Chaque promotion peut compter jusqu'à 12 personnes, majoritairement non issues du milieu agricole, un peu plus de femmes que d'hommes, entre 30 et 50 ans, en reconversion professionnelle. Depuis 2019, 80% des stagiaires sont toujours dans l'agriculture et 60 % ont créé leur activité. Un bilan des précédentes promotions sera fait cette année pour évaluer la portée de la formation Paysan créatif et si besoin faire évoluer son contenu.