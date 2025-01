Mélanie, François et Vincent viennent d'obtenir leur BPREA - Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole - en polyculture élevage biologique au lycée Bréhoulou de Fouesnant. Membres du Civam, elle et ils envisagent donc de se reconvertir dans l'agriculture. La formation leur a permis de cheminer vers leurs projets respectifs.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Une ancienne éducatrice spécialisée, un professionnel du spectacle et un ingénieur en environnement ; leur point commun ? La reconversion professionnelle et l'envie de tâter de l'agriculture... Mélanie Herlédan pense élever du porc en plein air, Vincent Le Pichon s'intéresse plus à la bière, mais connaissait aussi l'élevage laitier, un secteur qui intéresse aussi François Alban.

Le Civam a aidé les trois aspirants à l'agriculture ; par les formations, les conseils, les rencontres que propose le réseau, il permet déjà de s'initier à certains sujets, de comprendre les enjeux liés à l'installation agricole. C'est aussi un animateur du milieu rural auquel se destinent les futurs agriculteurs.

Le BPREA polyculture élevage, une formation à la ferme comme agro-écosystème

Le Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole enseigne la direction d'une entreprise (gestion, comptabilité), l'histoire agricole et des matières techniques liées à la polyculture élevage : agronomie, zootechnie, connaissance du cahier des charges de l'agriculture biologique, pratiques, etc.

Mêler la polyculture et l'élevage n'est pas anodin, surtout en agriculture biologique. La culture des plantes nécessite une fertilisation des sols ; et c'est là que l'élevage entre en jeu, avec les fèces du bétail. Concilier les deux activités permet de se passer de fertilisants de synthèse, mais aussi de valoriser les sols en jachère qui peuvent devenir des pâtures pour les animaux (prairies temporaires, voire permanentes). Des élevages peuvent aussi être complémentaires comme celui des porcs qui peuvent consommer le petit lait résiduel si on fabrique du fromage avec le lait de ses vaches, chèvres ou brebis.

Le Civam intervient aussi dans la formation pour élargir l'approche autour du projet et de l'installation dans sa globalité : conséquences sur la vie personnelle et familiale, économie domestique, rôle social de la production agricole, etc.

Passer par le salariat avant de se lancer dans l'entreprise agricole

Au cours de leurs études, les trois étudiants ont pu se poser de multiples questions, découvrir le milieu professionnel, ses difficultés. Aucun n'a renoncé à tenter l'aventure agricole, mais le passage par le salariat dans un premier temps semble s'imposer, tout en restant en veille sur les opportunités de transmissions de fermes. Un passage par la formation Ciap (paysan créatif) pourrait aussi permettre d'affiner les projets.