Le Civam, réseau de la paysannerie et de la ruralité en Finistère revient sur le bocage et l'intérêt des arbres et des haies pour les exploitations agricoles : les cultures, les animaux et bien davantage encore...

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Dans le cadre du festival Alimenterre qui propose des documentaires sur les questions liées à l'alimentation en France et dans le monde jusqu'au 30 novembre 2023, le Civam du Finistère a présenté le film Les agités du bocage de Thomas Yzebe le 16 octobre 2023 à Telgruc-sur-Mer. C'est un film sur les transformations agricoles qui menacent un petit coin des Hauts-de-France où de grands exploitants veulent étendre leurs cultures intensives de pommes de terre en détruisant le bocage, et la population locale résiste à ces projets.

Tout ce qu'apportent les haies et les arbres à la ferme de Kerlaz

Dans le Finistère à Kerlaz, l'exploitation de Gilles Jacob mêle élevage de poules pondeuses, maraîchage, avec un petit troupeau de moutons et des prés-vergers . Les 20 hectares de sa ferme sont divisées en parcelles de 1 ou 2 hectares, cernées de bocage : des talus, et surtout des haies car pour l'agriculteur, les arbres sont de véritables alliés !

Il a participé au programme Breizh bocage qui finance la restauration des haies et talus agricoles (avec le soutien de la Région Bretagne) et l'éleveur est un convaincu et un expert du bocage.

Les haies et les arbres protègent les sols de l'érosion et du lessivage des sols (l'eau ruisselle moins vite et emporte moins de minéraux et de terre). En "transpirant" les végétaux émettent des nuages et attirent l'humidité. Près du littoral, comme à Kerlaz, les haies protègent du vent (donc du dessèchement) les cultures comme les animaux. Une haie apporte ainsi de la chaleur aux cultures... et de la fraicheur en été grâce à son ombre, appréciée aussi des poules. La taille des arbres et arbustes fournit aussi du fourrage au bétail ou du bois pour la fabrication de manches d'outils, voire du combustible. En outre, ces haies et ces arbres contribuent à la beauté du paysage.

Formations en agroforesterie

Le Civam propose à ses adhérentes et adhérents des formations autour de l'agroforesterie et de l'amélioration des sols par la LiFoFer (lacto-fermentation de litière forestière).