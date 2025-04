Les représentations LGBTQIA+ au cinéma et dans les série

Dans le cadre d'une formation civique et citoyenne, trois jeunes services civiques ont réalisé une émission sur les représentations LGBT+ au cinéma et dans les séries.

Au programme, Marianne nous explique ce qu'est le code Hays et quels impacts il a eu sur les représentations des personnages LGBT+ au cinéma. Plus généralement, Marianne se demande pourquoi les films avec des personnages LGBT+ riment toujours avec tragédie ? Est ce qu'un jour un personnage queer aura le droit de vivre heureuxe de tomber amoureuxe et sacrilège de ne pas mourir à la fin ?

Face à toutes les représentations stéréotypées et/ou tragiques, Marianne et Lilia nous conseillent des films et séries avec de bonnes représentations LGBT+. Parce que les personnages LGBT+ à l'écran sont importants pour les personnes concernées mais aussi pour celles qui ne le sont pas. Au delà de la représentation, ces personnages participent à la sensibilisation et à l'éducation de toustes !

Pour finir cette émission, Camille nous parle des modèles qu'elle n'a pas eu et de l'impact de la surmédiatisation des transitions médicales sur son coming in. A force de ne présenter des personnages transgenres que sous l'angle de leur transition médicale, on en vient à oublier qu'il existe autant de manières de transitionner que de personnes trans.